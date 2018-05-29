Нацбанк приостановил лицензию АО «Эксимбанк Казахстан»

Национальный Банк Казахстана с 29 мая 2018 года приостановил действие лицензии на прием депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц АО «Эксимбанк Казахстан» сроком до 29 августа 2018 года включительно, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.

«Данное решение принято Национальным Банком в рамках надзорного реагирования на отдельные нарушения Банком требований банковского законодательства по основаниям, предусмотренным подпунктами г) и з) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» за систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и нормативных правовых актов», - говорится в письме.

Лицензия приостановлена на привлечение новых депозитов и открытие новых банковских счетов физических лиц и не касается обслуживания действующих депозитов и клиентов Банка.

По состоянию на 1 мая 2018 года объем принятых депозитов физических лиц Банка составляет 267 млн тенге. Доля депозитного портфеля физических лиц Банка составляет 0,003% от совокупного объема депозитов физических лиц банковской системы.

Денежная масса в Казахстане сократилась на 2,6% за январь-апрель 2018 года

Справка:

Эксимбанк Казахстана – часть группы ЦАТЭК (АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»). ЦАТЭК основана в 1997 году, объединяет компании, работающие в электроэнергетике, финансовом и химическом секторах, машиностроении. Акционерами холдинга являются бизнесмены Еркын Амирханов, Сергей Кан, Александр Клебанов (владеют по 31%) и президент ЦАТЭК Гульнара Артамбаева (7%).

АО «Эксимбанк Казахстан» по итогам 2017 года, по данным Нацбанка, занял 26-е место по объему активов среди 32 банков страны.