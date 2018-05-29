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Нацбанк приостановил лицензию Банка Астаны на прием депозитов

29.05.2018 14:45   632   0

Национальный Банк Республики Казахстан приостановил действие лицензии на прием депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц АО «Банк Астаны» сроком до 29 августа 2018 года включительно.

Данное решение принято Национальным Банком в рамках надзорного реагирования за нарушение банком требований банковского законодательства по основаниям, предусмотренным подпунктом в) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» за систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям, говорится в сообщении регулятора.

Лицензия приостановлена на привлечение новых депозитов и открытие новых банковских счетов физических лиц и не касается обслуживания действующих депозитов и клиентов Банка. 

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По состоянию на 1 мая 2018 года объем принятых депозитов физических лиц Банка составляет 53 млрд тенге. Доля депозитного портфеля физических лиц Банка составляет 0,6% от совокупного объема депозитов физических лиц банковской системы. 

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Напомним, что проблемы у Банка Астаны начались в середине апреля 2018 года, когда президент Нурсултан Назарбаев заявил, что у банка "плохие показатели". После чего начался отток вкладов и банку пришлось ввести ограничительные меры на снятие денег.

В целях обеспечения финансовой устойчивости и стабильности банк обсуждает с НБ РК возможность и условия предоставления экстренного займа ликвидности под залог существующих активов, включая права требования по ссудному портфелю и имущество на балансе банка.

Международное агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги с "В-/В" до "CCC/C", а также был понижен рейтинг банка по национальной шкале с «kzB+» до «kzCCC+». 

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  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    119

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    108

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    318

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    11

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Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
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