Нацбанк рассматривает запрет Forex-компаний в Казахстане

Национальный Банк РК рассматривает возможность запрета деятельности форекс-дилеров на территории Республики.

«В части обеспечения защиты прав и интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, включая противодействие недобросовестному поведению рынке ценных бумаг, предусмотрены мероприятия по... установлению запрета на предоставление казахстанским инвесторам услуг нерегулируемых субъектов для допуска на рынок FOREX для всех субъектов, не обладающих лицензией на брокерскую деятельность, а также усилению мониторинга и надзора за выполнением данных требований», говорится в стратегическом плане НБ РК на 2017 - 2021 годы.

Также в плане совместных действий Правительства РК и Нацбанка по развитию национального фондового рынка на 2018 - 2021 годы говорится, что «на сегодняшний день в Республике Казахстан осуществляет деятельность ряд организаций, активно рекламирующих услуги по предоставлению инвесторам доступа к торговле иностранной валютой на рынке Форекс.

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Такого рода финансовые посредники не являются лицензиатами казахстанского финансового рынка и информация об их деятельности не содержится в официальных источниках соответствующих уполномоченных органов Республики Казахстан.

Деятельность Форекс-дилеров, обеспечивающих доступ на данный рынок, не регламентируется законодательством Республики Казахстан, и это позволяет им привлекать инвесторов к торговле финансовыми инструментами на различных рынках, предоставляя посреднические услуги, что, в свою очередь, создает определенные риски, связанные с возникновением случаев нарушения законодательства Республики Казахстан о валютном регулировании, мошенничества, ухода от налогообложения, вывода активов из Казахстана за рубеж, нарушения прав и интересов потребителей финансовых услуг и недобросовестного поведения.

В этой связи для урегулирования ситуации, связанной с использованием услуг нерегулируемых субъектов для допуска на рынок Форекс, необходимо установить запрет на предоставление казахстанским инвесторам такого рода услуг для всех субъектов, не обладающих лицензией уполномоченного органа».

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Справка:

Форекс (от англ. Foreign Exchange — «зарубежный обмен») — рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам (котировка формируется без ограничений или фиксированных значений). Часто используется сочетание «рынок Форекс» (англ. Forex market, FX-market).

По данным из открытых источников, ежедневный оборот на рынке Форекс составлял в 2016 году $5,1 трлн. По данным исследования UBS AG, до конца 2020 года ежедневный оборот валютного рынка Forex, движимого диверсификацией портфелей центральных банков, пенсионных фондов, хедж-фондов и страховых компаний, вырастет до $10 трлн.