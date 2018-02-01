Валюта нал
USD 324.50 325.30
RUB 5.74 5.77
EUR 397.50 398.80
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Нацбанк рассматривает запрет Forex-компаний в Казахстане

01.02.2018 11:20   805   0

Национальный Банк РК рассматривает возможность запрета деятельности форекс-дилеров на территории Республики.

«В части обеспечения защиты прав и интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, включая противодействие недобросовестному поведению рынке ценных бумаг, предусмотрены мероприятия по... установлению  запрета  на  предоставление  казахстанским  инвесторам услуг нерегулируемых субъектов для допуска на рынок FOREX для всех субъектов, не обладающих лицензией на брокерскую  деятельность, а также усилению мониторинга и надзора за выполнением данных требований», говорится в стратегическом плане НБ РК на 2017 - 2021 годы.

Также в плане совместных действий Правительства РК и Нацбанка по развитию национального фондового рынка на 2018 - 2021 годы говорится, что «на сегодняшний день в Республике Казахстан осуществляет деятельность ряд организаций, активно рекламирующих услуги по предоставлению инвесторам доступа к торговле иностранной валютой на рынке Форекс.

Утренняя сессия: доллар торгуется на уровне 322 тенге...
Торги парой тенге/доллар по итогам утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже 1 февраля закрылись на уровне 322,85. Национальная валюта ослабл...

Аукцион определит поставщиков 148 медикаментов в 2018 году

Такого рода финансовые посредники не являются лицензиатами казахстанского финансового рынка и информация об их деятельности не содержится в официальных источниках соответствующих уполномоченных органов Республики Казахстан.

Деятельность Форекс-дилеров, обеспечивающих доступ на данный рынок, не регламентируется законодательством Республики Казахстан, и это позволяет им привлекать инвесторов к торговле финансовыми инструментами на различных рынках, предоставляя посреднические услуги, что, в свою очередь, создает определенные риски, связанные с возникновением случаев нарушения законодательства Республики Казахстан о валютном регулировании, мошенничества, ухода от налогообложения, вывода активов из Казахстана за рубеж, нарушения прав и интересов потребителей финансовых услуг и недобросовестного поведения.

Материалы по теме

Аукцион определит поставщиков 148 медикаментов в 2018 году

Утренняя сессия: доллар торгуется на уровне 322 тенге

За год объем займов в торговлю сократился на 761 млрд тенге

По итогам декабря в банковском секторе РК зафиксирован убыток в размере 18,7 млрд тенге

В ближайшие три года на развитие МФЦА выделят еще 60 млрд тенге

В этой связи для урегулирования ситуации, связанной с использованием услуг нерегулируемых субъектов для допуска на рынок Форекс, необходимо установить запрет на предоставление казахстанским инвесторам такого рода услуг для всех субъектов, не обладающих лицензией уполномоченного органа».

Утренняя сессия: доллар торгуется на уровне 322 тенге

Справка:

Форекс (от англ. Foreign Exchange — «зарубежный обмен») — рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам (котировка формируется без ограничений или фиксированных значений). Часто используется сочетание «рынок Форекс» (англ. Forex market, FX-market).

По данным из открытых источников, ежедневный оборот на рынке Форекс составлял в 2016 году $5,1 трлн. По данным исследования UBS AG, до конца 2020 года ежедневный оборот валютного рынка Forex, движимого диверсификацией портфелей центральных банков, пенсионных фондов, хедж-фондов и страховых компаний, вырастет до $10 трлн.

 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, оправдано ли выделение 60 млрд тенге из госфонда соцстрахования (ГФСС) компании КазАгро для кредитования сельхозпроизводителей?
  • 1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки

  • 2. Да, сельское хозяйство должно стать драйвером экономики РК

  • 3. Нет, сельхозпроизводители не смогут вернуть эти деньги государству

  • 4. Нет, сельхозпроизводители должны сами решать свои проблемы

  • 1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки
    192

  • 2. Да, сельское хозяйство должно стать драйвером экономики РК
    103

  • 3. Нет, сельхозпроизводители не смогут вернуть эти деньги государству
    103

  • 4. Нет, сельхозпроизводители должны сами решать свои проблемы
    55

Цифра дня
46
спортсменов
будут представлять Казахстан на Олимпийских играх в Пхенчхане
Цитата дня
За врачебную ошибку наказывать нельзя - это наше твердое убеждение, поскольку врач имеет право ошибаться, потому что знать достоверно, стопроцентно о том, какой диагноз, какое лечение никогда не представляется возможным. Практика многих стран, где развита система здравоохранения, направлена на выявление этих ошибок.
Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное