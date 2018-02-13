Нацбанк разрешил Владиславу Ли стать участником АО «Банк ЦентрКредит»

Нацбанк РК выдал согласие №20 от 6 февраля 2018 года Ли Владиславу Сединовичу на приобретение статуса крупного участника АО «Банк ЦентрКредит» (БЦК), сообщается на официальном сайте НБ РК.

Как известно, в августе 2017 года Владислав Ли заявил, что покидает пост главы БЦК, который занимал 19 лет.

Он отмечал, что после ухода с должности он откажется от оперативного управления БЦК, однако останется членом совета директоров и сфокусируется на стратегических задачах банка.

Напомним, в марте 2017 БЦК сообщил об изменении состава его акционеров. Акционер БЦК Байсеитов Бахытбек выкупил у INTERNATIONAL FINANCE CORPARATION (IFC), принадлежащие ей простые акции банка в размере 10% от общего количества размещенных банком акций. Дата регистрации изменений в системе реестра держателей ценных бумаг – 15 марта 2017 года. В результате изменений доля Бахытбека Байсеитова составила 44,5% от общего количества голосующих акций.

В апреле 2017 года Нацбанк РК выдал разрешение Цеснабанку на покупку доли в БЦК. В конце апреля 2017 года стало известно, что акционер казахстанского БВУ Kookmin Bank, владеющий 41,93% от общего количества размещенных БЦК акций, продал их в полном объеме Бахытбеку Байсеитову, АО «Цеснабанк» и АО «Финансовый холдинг «Цесна».

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Справка:

БЦК занимает 6-ю строчку в Ренкинге банков Казахстана - 2017 по версии журнала Forbes Kazakhstan. Цеснабанк в нем на 3-ем месте.

Фото: expert.ru