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Нацбанк РК: Необходим переход на дифференциацию ставок по тенговым депозитам

22.05.2018 17:34   1232   0 Автор: Ирина ЛЕДОВСКИХ

На презентации «Отчета о финансовой стабильности Казахстана за 2015-2017 годы» представители Национального банка рассказали об основных рисках банковской системы Казахстана. 

В частности, в НБ РК считают, что высокая долларизация и структурные проблемы экономики, а также высокая концентрация квазигосударственного и государственного фондирования негативно сказываются на банках страны.

«Значительно выросли риски концентрации, которые усугубляются формой фондирования в виде вкладов с правом досрочного изъятия. Зависимость от крупных депозиторов может привести к проблемам с ликвидностью при одномоментном изъятии нескольких крупных вкладов. Требуется внедрение риск-ориентированного надзора и усиление ответственности банков в отношении управления своими пассивами и активами, а также ликвидностью», - объяснила заместитель начальника управления анализа макропруденциальной политики НБ РК Динара Тазетдинова

Также среди представителей надзорного органа выделили отсутствие срочности депозитов и дефицит длинных фондов. 

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На презентации «Отчета о финансовой стабильности Казахстана за 2015-2017 годы» представители Национального банка объяснили, почему на фина...

«Депозиты заместили внешнее фондирование, но не являются стабильными срочными фондами. При этом условная срочность депозитов требует мер по стимулированию формирования срочности на уровне регулирования предельных ставок КФГД. Большинство банков допускают досрочное изъятие депозитов без штрафов и иных дестимулирующих условий, в результате чего срочные вклады фактически уравниваются с вкладами до востребования и нивелируется понятие срочности. Как следствие возникает дефицит длинных и стабильных фондов у банков и ограничивается потенциал долгосрочного кредитования экономики», - отметила представитель НБ РК.
 
Согласно статистике Нацбанка, в прошлом году ставки по краткосрочным вкладам в тенге сравнялись со ставками по долгосрочным. По валютным депозитам произошло обратное - вознаграждение по долгосрочным вкладам приблизилось к краткосрочным. 

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«Необходим переход на дифференциацию предельных ставок по тенговым депозитам населения в зависимости от сроков и наличия штрафов за досрочное изъятие в 2018 году. Сегодня основной формой привлечения депозитов является пополнение, и оно происходит по более высоким ставкам, чем по вновь заключенным договорам. В результате увеличиваются процентные риски и средняя стоимость фондирования, а также снижается действенность механизма предельных ставок. Необходимо внедрить механизм учета стоимости права пополнения при формировании процентной ставки по депозитному продукту с таким правом», - заключила Динара Тазетдинова.

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  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    11

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    9

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    37

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
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(...)Часто мы слышим, что у нас самые дорогие нефтепродукты в мире. Я хочу показать рейтинг независимого агентства («Global Petrol Prices» - Къ), которое ежемесячно сравнивает. По стоимости бензина Казахстан занимает 12-ю позицию с конца, по дизтопливу - 14-е место.
Канат Бозумбаев
Министр энергетики РК
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