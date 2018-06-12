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Нацбанк РК одобрил реорганизацию Казкоммерцбанка

12.06.2018 15:45   1333   0

Правлением Национального Банка Республики Казахстан принято постановление № 109 от 5 июня 2018 года «О выдаче Акционерному обществу «Казкоммерцбанк» разрешения на добровольную реорганизацию» в связи с присоединением АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана», говорится в сообщении на сайте финрегулятора.

Напомним, Народный банк 5 июля 2017 года завершил приобретение 96,81% обыкновенных акций Казкоммерцбанка по символической цене 1 тенге за каждый пакет у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева (86,09%) и АО «ФНБ «Самрук-Казына» (10,72%). В середине ноября крупным акционером ККБ стало АО «Холдинговая группа «Алмэкс».

Процедура присоединения должна была быть осуществлена после прохождения всех необходимых шагов, включая соответствующее согласование с регулирующими органами.

25 апреля АО «Народный Банк Казахстана» сообщил о добровольной реорганизации Народного и Казкома (дочерней организации) в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана», данное решение было принято общим собранием акционеров банков. Согласно сообщению, опубликованному на KASE, имущество (права и обязанности) АО «Казкоммерцбанк» переходит к АО «Народный Банк Казахстана».

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Также в марте глава Народного Банка Умут Шаяхметова сообщила, что процесс объединения Казкоммерцбанка и Народного банка планируется завершить во втором полугодии 2018 года.

Напомним, как выглядела структура АО «Холдинговая группа «Алмэкс» на 1 января 2018 года, согласно сводной информации по банковским конгломератам.

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