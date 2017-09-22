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Нацбанк РК ожидает рост ВВП на уровне 3,1% в 2017 году и 3% - в 2018 году

22.09.2017 17:25   738   0

Согласно прогнозам Национального Банка, в среднесрочном периоде ожидается восстановление внешнего спроса. Расширение внешнего спроса будет происходить за счет положительных темпов роста экономики России, умеренного роста экономики Китая возле своего потенциала, а также слабого экономического роста в ЕС.

Такие сведения приведены в «Обзоре инфляции» за 2 квартал 2017 года, опубликованном на сайте Национального Банка.

При цене на нефть 50 долларов США за баррель, Национальный Банк ожидает темпы экономического роста в 2017 году на уровне 3,1%. Оценки стали более позитивными ввиду более высоких темпов восстановления экономической активности во втором квартале. С учетом более высокой базы, в 2018 году темпы роста экономики ожидаются на уровне 3%. В долгосрочном периоде рост ВВП будет стремиться к своему потенциальному значению.

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«Обзор инфляции» является квартальным изданием Национального Банка, который содержит анализ основных макроэкономических факторов, влияющих на инфляцию, а также прогноз макроэкономических параметров в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

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В течение второй половины 2017 года ожидается нахождение годовой инфляции ближе к верхней границе целевого коридора при цене на нефть 50 долларов США за баррель, что обусловлено влиянием шоков предложения на продовольственных рынках.

По мере исчерпания шоков ожидается плавное вхождение инфляции в более низкий по сравнению с 2017 годом целевой коридор в среднесрочной перспективе. 

В среднесрочной перспективе инфляция будет находиться в пределах целевого коридора ввиду сохранения стабильной ситуации на сырьевых рынках, нахождения реального эффективного курса вблизи своего равновесия, слабоположительного разрыва выпуска на фоне сокращения доходов населения, а также снижения инфляционных ожиданий.

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Обзор инфляции является квартальным изданием Национального Банка, который содержит анализ основных макроэкономических факторов, влияющих на инфляцию, а также прогноз макроэкономических параметров в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Основным риском прогноза инфляции остается снижение цены на нефть марки Brent на протяжении всего прогнозного периода. Сценарий 40 долларов США за баррель, который рассматривался наравне с базовым сценарием, предполагает вероятность выхода инфляции за пределы целевого коридора в 2017 году и формирования на верхней границе целевого коридора в 2018 году. 

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Темпы экономического роста в 2017 году прогнозируются на более низком уровне. При данном сценарии не исключается проведение более сдержанной денежно-кредитной политики. Дополнительными рисками для прогноза инфляции являются превышение темпов роста реальных заработных плат над ростом производительности труда, непредвиденные шоки предложения на рынке продовольственных товаров, резкое и более существенное ужесточение политики ФРС, рост инфляционных ожиданий.

Обзор инфляции является квартальным изданием Национального Банка, который содержит анализ основных макроэкономических факторов, влияющих на инфляцию, а также прогноз макроэкономических параметров в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

  • Источник:
  • НБРК
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