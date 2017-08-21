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Нацбанк РК понизил базовую ставку до 10,25%

21.08.2017 17:29   2494   0
Национальный Банк Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 10,25% с коридором +/-1%. Годовая инфляция продолжила замедление и находится в целевом коридоре, а траектория ее снижения соответствует прогнозным оценкам Национального Банка. 
 
Смягчение денежно-кредитных условий обусловлено как стабильным уровнем инфляционных ожиданий и стабилизацией ситуации на сырьевых рынках, так и прогнозами по дальнейшему снижению уровня инфляции в среднесрочном периоде.
 
При этом Национальный Банк, принимая во внимание существующую неопределенность и волатильность внешних условий, пересмотрел оценку в отношении перспектив дальнейшего снижения базовой ставки в краткосрочном периоде.
 
Решение по базовой ставке принималось с учетом следующих факторов.
 
Годовая инфляция в июле 2017 года, как и ожидалось, замедлилась до 7,1% под воздействием снижения цен на продовольственных рынках и находится в середине целевого коридора. Статистика цен, как по социально-значимым продуктам питания, так и по непродовольственным товарам и услугам, в целом, соответствуют исторической динамике движения цен в этот период. Базовая инфляция в годовом выражении также продолжает снижаться. Ожидаемое временное незначительное повышение годовой инфляции в осенние месяцы текущего года, обусловленное низкой базой прошлого года, не потребует применения корректировочных мер со стороны денежно-кредитной политики.
 
Инфляционные ожидания населения остаются устойчивыми. Количественная оценка инфляции на год вперед составляет 6,4% и остается ниже уровня фактической инфляции, а также в пределах целевого коридора на 2018 год.
 
Экономическая активность продолжает восстанавливаться, сохраняются положительные тренды в динамике внутреннего потребительского и инвестиционного спроса. Оживление экономики подтверждают данные по торговле, занятости населения и показателям внешнего спроса. В то же время отрицательная динамика реальной заработной платы ограничивает инфляционные риски.
 
Поддержку потребительскому спросу оказывает постепенный рост кредитования населения, однако дальнейший рост потребительского кредитования будет зависеть от динамики процентных ставок для физических лиц, которые в настоящее время сохраняются на достаточно высоком уровне.
 
Наметилась стабилизация ситуации на сырьевых рынках, выравнивание цен на нефть на уровне около 50 долларов за баррель после июньского падения. Вместе с тем, внешний фон характеризуется ростом неопределенности и усилением рисков. В июле отмечено большее, чем ожидалось, увеличение индекса мировых продовольственных цен в результате повышения цен на зерновые, молочные продукты. Нарастание внешнего давления также вызвано изменением экономических условий в странах – основных торговых партнерах.
 
Денежно-кредитные условия остаются нейтральными. Уровень реальной процентной ставки (т.е. номинальной ставки, скорректированной на таргетируемый уровень инфляции – 5-7% на 2018 год) находится на уровне, сопоставимом с долгосрочными потенциальными темпами экономического роста.
 
Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 9 октября 2017 года в 17:00 по времени Астаны.
  • Источник:
  • Пресс-служба НБРК
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