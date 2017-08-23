Нацбанк РК: Процесс дедолларизации в Казахстане продолжает набирать обороты

На депозитном рынке продолжается снижение доли валютных вкладов. Об этом сегодня заявил председатель Национального Банка РК Данияр Акишев в ходе пресс-конференции в городе Алматы.

По данным Нацбанка, в июле 2017 года вклады в тенге увеличились на 0,6%, с начала 2017 года наблюдается рост на 10%, в иностранной валюте сократились более чем на 3%, с начала года зафиксировано снижение на 13,7%. В результате доля вкладов в иностранной валюте снизилась до 48,6% .

«Объем депозитов в национальной валюте пятый месяц подряд превышает объем депозитов в иностранной валюте. В структуре вкладов физических лиц доля депозитов в иностранной валюте снизилась до 54,8%, юридических лиц – до 43,4%», – сказал Д. Акишев.

В июле 2017 года месячная инфляция сложилась минимальной за последние два года, т.е. с момента перехода на режим инфляционного таргетирования и свободно плавающего обменного курса тенге, – 0,1%. Годовая инфляция снизилась до 7,1% и находится в середине целевого коридора 6-8%, также сообщил председатель Национального Банка РК Данияр Акишев.

Данияр Акишев отметил, что ожидания населения относительно будущей инфляции находятся на стабильном уровне. «Количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед, составившая в июле 6,4%, демонстрирует, что ожидания населения формируются внутри целевого коридора 5-7% на 2018 год», - сказал он.

Глава Национального Банка напомнил о снижении базовой ставки с 22 августа текущего года до 10,25%.

«Снижение базовой ставки отражает замедление темпов годовой инфляции, стабильный уровень инфляционных ожиданий, а также оценки по дальнейшему снижению инфляции в среднесрочной перспективе. С другой стороны, рост неопределенности и повышение волатильности внешних условий ограничивают нас по дальнейшему снижению ставки в текущем году», – сказал Д. Акишев.

В начале августа тенге демонстрировал повышенную волатильность на фоне негативных публикаций слухов в социальных сетях и СМИ о возможной девальвации.

«Фундаментальных изменений, оправдывающих колебания курса тенге, не было, и, соответственно, данная динамика имела краткосрочный характер. В настоящее время ситуация на валютном рынке стабилизирована», – подчеркнул Д. Акишев.

Он сообщил, что по состоянию на 22 августа 2017 года обменный курс сложился на уровне 333,08 тенге за доллар США.

«Каждодневные колебания курса тенге позволяют мгновенно абсорбировать влияние внешних и внутренних шоков, ограничивая их воздействие на внутреннюю экономику», – добавил глава Национального Банка Казахстана.

Объем новых выданных кредитов за январь-июль 2017 года увеличился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

По словам Данияра Акишева, «рост произошел благодаря увеличению кредитов в национальной валюте на 24,8% или почти на 1 трлн тенге и снижению объемов выданных валютных кредитов более чем наполовину на 52,5%». В результате общий объем кредитов экономике на конец июля 2017 года составил 12,8 трлн тенге, увеличившись на 0,7% с начала года.

«Национальный Банк провел анализ кредитной активности банков. Из 15 банков, на которые приходится 90% всего кредитного рынка, 9 банков обеспечили прирост кредитования с начала года. Остальные банки либо находятся в поиске дальнейшей модели развития бизнеса, либо изыскивают ресурсы для увеличения собственного капитала, – продолжил Д. Акишев. – Как уже известно, в целях обеспечения финансовой стабильности банковского сектора и восстановления кредитования реального сектора экономики Национальным Банком принята Программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан».

Программа направлена на поддержку капитализации банков, усилит их финансовую стабильность и устойчивость возможным новым неблагоприятным внешним факторам. При этом программа будет реализована на принципе солидарной ответственности акционеров и инвесторов по капитализации банка, добавил глава НБРК.

«Мы считаем, что принимаемые меры по поддержке банковского сектора приведут к сокращению неработающих активов банковского сектора, к активизации кредитования реального сектора и окажет мультипликативный эффект на развитие экономики страны в целом», – подчеркнул Д. Акишев.

В Нацбанке также прокомментировали результаты мониторинга предприятий реального сектора экономики.

В реальном секторе экономики прослеживаются позитивные тенденции, о чем свидетельствуют результаты мониторинга предприятий, проведенного во 2 квартале 2017 года.

В целом, по реальному сектору спрос на готовую продукцию находится в зоне роста, замедлился темп роста цен на готовую продукцию.

«По ожиданиям предприятий, в 3 квартале рост спроса на готовую продукцию ускорится, замедлится рост цен на готовую продукцию, а также на сырье и материалы, – сказал Д. Акишев. – Хотел бы обратить внимание на инвестиционную активность участников мониторинга. Во 2 квартале 2017 года уменьшилась доля предприятий, не финансировавших инвестиции. Увеличилась доля предприятий, использовавших в этих целях собственные средства и кредиты банков».

При этом, как отметил Д. Акишев, исторически доля предприятий, имеющих задолженность по кредитам банков, существенно не меняется. Так, по данным Нацбанка, с 2003 года доля предприятий, имеющих кредитную задолженность, составляет порядка 40% (от общего числа предприятий-участников мониторинга), по итогам второго квартала текущего года – 39%.

«В 2006-2008 годах данная доля достигала 45%, что существенно не меняет картину – кредит не является основным источником финансирования деятельности предприятий. Это подтверждается официальной статистикой. Большая часть инвестиций в основной капитал покрывается за счет собственных средств предприятий – в среднем более 50% за период с 2005 года», – продолжил Д. Акишев.

Исключением, по его словам, стал 2009 год, когда доля инвестирования за счет собственных средств организаций сократилась до 33%, в основном за счет средств за счет иностранных инвестиций в горнодобывающий сектор и транспорт.

«В 2005-2017 годах доля кредитов банков в общем объеме инвестиций в среднем не превышала 10%, за исключением 2013 года, когда доля заемных средств в общем объеме составляла 20,3%. В январе-июле 2017 года доля собственных средств в инвестиции в основной капитал составила порядка 70%», – подытожил Д. Акишев.