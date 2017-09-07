Нацбанк РК прокомментировал ситуацию на валютном рынке

С 21 августа по 6 сентября 2017 года курс тенге по отношению к доллару США ослабел на 2,6%.

Такая ситуация сложилась на фоне превышения спроса на иностранную валюту над ее предложением со стороны банков, компаний и населения. В условиях свободно плавающего курса тенге и минимизации участия Национального Банка на валютных торгах ситуация приводит к автоматическому ослаблению курса.

На фоне стабильных фундаментальных факторов, определяющих курс национальной валюты в среднесрочной перспективе (цены на нефть и курсы валют в странах торговых партнерах), негативное влияние оказали девальвационные ожидания, спровоцированные и подогреваемые заявлениями отдельных экспертов.

Национальный Банк в условиях отсутствия достаточного предложения иностранной валюты выступил ее продавцом. В августе объем нетто-интервенций Национального Банка составил $70 млн. В первой неделе сентября Национальный Банк также проводил интервенции по продаже иностранной валюты. Данные по итогам месяца будут опубликованы в начале октября.

5-6 сентября ситуация стабилизировалась. По прогнозам Национального Банка, курс тенге к доллару США будет сохраняться на текущих уровнях, если цены на нефть не снизятся ниже $50 за баррель, а курс российского рубля не превысит 59-60 рублей за доллар США.

Более того, текущий уровень обменного курса является недооцененным по отношению к рублю, что создает предпосылки для его коррекции.

Напомним, по итогам утренней сессии, цена на доллар составила 339,80 тенге, что ниже вчерашней стоимости на 1,44 тенге.