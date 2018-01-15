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Нацбанк РК снизил базовую ставку до 9,75%

15.01.2018 17:15   1228   0

Национальный Банк принял решение снизить базовую ставку до 9,75% с симметричным коридором колебаний +/-1%.

Об этом рассказал председатель Национального Банка Данияр Акишев, отвечая на вопросы журналистов по итогам брифинга по базовой ставке для телевизионных СМИ.

Он отметил, что ставки по операциям предоставления ликвидности банкам составляют 10,75%, а по операциям изъятия ликвидности – 8,75%. Впервые с момента введения базовой ставки ее уровень достиг однозначной величины.

«Напомню, что еще год назад в январе 2017 года базовая ставка составляла 12%. Решение по снижению базовой ставки обусловлено положительными итогами 2017 года и ожиданиями благоприятного развития экономической ситуации в 2018 году. Оно подтверждает уверенность Национального Банка в сохранении инфляции в пределах нового целевого коридора 5-7% в 2018 году и в постепенном достижении среднесрочной цели в 4% в 2020 году. Могу констатировать, что мы переходим от этапа антикризисного управления на денежном рынке к периоду восстановления и усиления действенности каналов трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики по достижению конечных целей по инфляции», - сказал Д.Акишев.

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Глава финрегулятора отметил, что Национальный Банк не исключает дальнейшего снижения базовой ставки в 2018 году: «Смягчение денежно-кредитной политики продолжится, если условия торговли и ситуация в странах – торговых партнерах останутся позитивными, тренды, которые способствовали улучшению ситуации в экономике Казахстана в 2017 году, продолжатся и в текущем году, и в целом прогнозная и фактическая динамика инфляции будут соответствовать друг другу».

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 5 марта 2018 года в 17:00 по времени Астаны.

  • Источник:
  • Нацбанк РК
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  • 1. Выборы президента в России

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составит инфляция в 2018 году
по версии экспертов Sberbank CIB
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