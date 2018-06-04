Нацбанк РК снизил базовую ставку с 9,25 до 9%

4 июня Национальный банк Казахстана принял решение снизить базовую ставку с 9,25% до 9% с коридором +/-1%. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка РК.

Ставки по операциям предоставления и изъятия ликвидности снижены до уровней 10% и 8%, соответственно. Об этом сегодня сообщил председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, выступая на брифинге для телевизионных СМИ в г. Алматы.

Он отметил, что официальная ставка рефинансирования вслед за уровнем базовой ставки снижена до 9%.

Данное решение было обусловлено продолжающимся снижением уровня годовой инфляции и инфляционных ожиданий населения, а также благоприятными тенденциями на мировых рынках нефти.

Годовая инфляция в мае продолжила снижение внутри целевого коридора и составила 6,2%. После повышения в апреле до 6,3% на фоне колебаний российского рубля и ослабления номинального обменного курса тенге, в мае ожидаемая на год вперед инфляция понизилась до 6,0%. С начала года ожидаемая инфляция снизилась на 1,1 процентный пункт, опережая снижение уровня инфляции.

«Новый уровень базовой ставки, по нашим оценкам, будет способствовать сохранению инфляции внутри целевого коридора на текущий год и следующий год, а также достижению среднесрочного ориентира по инфляции в 4% к концу 2020 года», - рассказал Д.Акишев.

Данияр Акишев: «На рынке сохраняется избыточная ликвидность»

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 9 июля 2018 года в 17:00 по времени Астаны.

Это уже четвертое снижение базовой ставки в текущем году.

Напомним, 16 апреля Национальный Банк принял решение снизить базовую ставку до уровня 9,25% с сохранением симметричного коридора процентных ставок +/-1%.