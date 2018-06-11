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Нацбанк РК вложит деньги будущих пенсионеров в китайский бизнес

11.06.2018 10:10   614   0 Автор: Ирина ЛЕДОВСКИХ

Национальный банк 1,5 года назад изменил стратегию инвестиций пенсионных накоплений. Новая политика принесла плоды. Так, доходность активов ЕНПФ за 2017 года превысила инфляцию. Прибыль получена за счет вложения средств в развивающиеся экономики.   

«Мы можем похвастаться, в 2017 году доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков, составила 7,92%, при инфляции за этот период в размере 7,10%. Сверхдоходность, еще говорят реальная доходность, за рассматриваемый период составила 0,82%», - рассказал на заседании Общественного совета при ЕНПФ начальник управления департамента монетарных операций Национального банка Нуржан Нургазин

По состоянию на 1 мая в бумаги, номинированные в иностранную валюту, было вложено $6,67 млрд. При этом, объем долларовых финансовых инструментов казахстанских эмитентов составил $2,6 млрд, в бумаги иностранных правительств и компаний проинвестировано $4,69 млрд.  

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«Мы уже рассказывали, что вкладываем в ГЦБ развивающихся государств. Также в прошлом году были совершены инвестиции в корпоративный сектор Китая. Правда, здесь инвестиции ограничены суммой до $150 млн. Китайский рынок очень интересен, и мы намерены дальше вкладывать деньги, но оговорюсь – все ценные бумаги номинированы в долларах. Сегодня Национальный банк не намерен вкладывать деньги в юань и брать на себя риски этой валюты», - пояснил ситуацию представитель Нацбанка.  

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Напомним, чистый инвестиционный доход пенсионных накоплений за 4 месяца этого года составил 169,3 млрд тенге, что превышает аналогичный показатель прошлого года более чем на 83%. Если рассматривать в годовом выражении (апрель 2017 г. – апрель 2018 г.) доходность составляет 8,8 % при инфляции за аналогичный период 6,5%.  

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до 30%
от стоимости инвестпроекта
закладывают инвесторы в РК на коррупционные издержки, по данным антикоррупционной службы
Цитата дня
В мире много говорится о диверсификации корзины мировых валют, снижении рисков валютной зависимости и появлении криптовалют. В этой связи нам нужно подумать о переходе к взаиморасчетам в национальных валютах всех стран ШОС. Центробанки наших государств после саммита в городе Циндао могли бы собраться вместе и начать разработку соответствующей дорожной карты
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