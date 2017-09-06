Нацбанк РК: Все банки хотят лояльных условий

В кулуарах международного технического семинара по страхованию вкладов населения заместитель председателя Национального Банка Казахстана Олег Смоляков рассказал о реализации программы повышения устойчивости банковского сектора. Напомним, на нее в течение 15 лет будет выделено 500 млрд тенге.

По словам собеседника, фонд, созданный для этого проекта, начнет работать после завершения всех юридических процедур.

«Мы должны получить согласие от Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей. Кроме того, есть специальные процедуры регистрации в Министерстве юстиции РК. Думаю, что ко второй половине сентября мы закончим эти процессы, и фонд начнет работать», - сообщил Смоляков.

Собеседник не стал называть банки, которые заявили о готовности участвовать в программе, но сообщил, что регулятор уже определился с критериями выбора БВУ, которым государство длительное время будет оказывать материальную поддержку.

«Мы не будем рассматривать заявки банков, которые просто хотят получить деньги. Мы не хотим, чтобы эта программа рассматривалась как программа кредитования приобретенных отраслей экономики. Задачи нашей программы другие. Все банки имеют право на участие в ней, но деньги получат не все. Процесс обсуждения с БВУ сложный, так как все хотят лояльные условия. Наши условия требуют от акционеров определенных усилий», - подчеркнул зампред НБ РК.

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В частности, программа предполагает, что владельцы финансовых организаций будут вкладывать деньги в уставный капитал структур.

«Второй элемент нашей программы – это прибыльность банка. Некоторые БВУ проходят реструктуризацию объединения и синергетический эффект – это тоже часть прибыли. Если она будет направлена на развитие финучреждения – это соответствует нашей программе. Третий элемент связан с активами: профили заемщиков, понятная правильная реструктуризация займов, активные действия по реабилитации и банкротствам предприятий. Мы будем изучать реалистичность таких моделей развития каждого банка, подавшего заявку», – заверил Олег Смоляков.

В заключении он сообщил, что участие или неучастие БВУ в данной программе «не может служить оценкой деятельности банка».

«Например, в программе не будут принимать участие крупные банки, иностранные банки». Мы не будем рассматривать заявки банков, которые просто хотят получить деньги. Мы не хотим, чтобы эта программа рассматривалась как программа кредитования приобретенных отраслей экономики. Задачи нашей программы другие. Все банки имеют право на участие, но деньги получат не все», - резюмировал он.

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Кроме того, заместитель председателя Нацбанка рассказал о том, что происходит Delta bank. Как известно, 19 июня судебные исполнители наложили арест на часть активов банка. Превентивная мера коснулась почти 25 млн тенге.

«Мы их мониторим. Мы риски купировали: приостановлено принятие новых депозитов, открытие новых счетов и вкладов не происходит. С другой стороны, мы постоянно работаем с акционером и требуем от него, чтобы денежные потоки, которые идут, направлялись на погашение обязательств банка перед кредиторами и вкладчиками. Вы знаете, что там не очень много вкладчиков физических лиц. Основной объем клиентов этого банка – это квазигосударственные компании и юридические лица. Мы всех владельцев и менеджеров приглашали и информировали о состоянии банка», - рассказал подробности представитель регулятора.

Кроме того, он подчеркнул, что сотрудники НБ РК заинтересованы в оздоровлении Delta bank.

«Банк работает. Поскольку у банка большой объем активов в сельском хозяйстве, там финансируются сельскохозяйственные работы и ожидается хороший урожай, поэтому идет активная работа с заемщиками», заключил спикер.

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Впервые лицензия на прием депозитов и открытие счетов физических и юридических лиц Delta bank была приостановлена в ноябре прошлого года. Однако, через месяц структура получила разрешение регулятора на работу в данных направлениях. Весной 2017 года действие лицензии вновь было приостановлено.