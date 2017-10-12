Нацбанк РК выявил нарушения у нескольких микрофинансовых организаций

Национальным Банком Республики Казахстан по итогам 3 квартала 2017 года проведен мониторинг и анализ наиболее часто допускаемых МФО1 нарушений прав и законных интересов потребителей услуг микрофинансовых организации.

По результатам проведенного анализа установлено, что в отчетном периоде были допущены нарушения выразившиеся:

- в несоответствии Договора о предоставлении микрокредита требованиям законодательства Республики Казахстан;

- в предоставлении микрокредитов, на сумму превышающую предельный размер, установленный Законом о МФО2;

- в превышении предельного размера ГЭСВ3;

- в неправомерном взимании комиссий и иных платежей, в связи с выдачей и обслуживанием микрокредита;

- в предоставлении недостоверных сведений в кредитное бюро.

Так, в отчетном периоде по итогам выявленных нарушений в отношении:

- 5 МФО применены 8 санкций в виде наложения и взыскания штрафов;

- 7 МФО, принято 7 ограниченных мер воздействия, из них 3 письменных предписания и 2 письменных предупреждения;

В целях недопущения нарушения законных прав и интересов как существующих, так и потенциальных клиентов МФО Национальный Банк Республики Казахстан разъясняет следующее:

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Касательно обязательных требований к содержанию Договора о предоставлении микрокредита. Согласно пункту 3 статьи 4 Закона о МФО Договор о предоставлении микрокредита содержит:

1) наименование МФО и фамилию, имя и отчество (при его наличии) заемщика - физического лица или наименование заемщика - юридического лица;

2) сумму предоставленного микрокредита;

2-1) полный перечень комиссий и иных платежей, а также их размеры, подлежащие взиманию в связи с выдачей и обслуживанием микрокредита;

3) сроки погашения микрокредита;

4) способ погашения микрокредита (в наличном и (или) безналичном порядке, единовременно либо частями);

5) метод погашения микрокредита: аннуитетный или дифференцированный, либо другой метод в соответствии с правилами предоставления микрокредитов;

5-1) очередность погашения задолженности по микрокредиту;

5-2) порядок исчисления и размер неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное погашение основного долга и уплату вознаграждения;

6) график погашения микрокредита, подписанный обеими сторонами договора о предоставлении микрокредита, с указанием дат погашения и размеров очередных платежей, содержащих суммы погашения микрокредита и вознаграждения, остатков суммы микрокредита на дату следующего погашения, а также с указанием общей суммы микрокредита и вознаграждения на дату подписания договора о предоставлении микрокредита;

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7) обеспечение исполнения заемщиком обязательств по договору о предоставлении микрокредита (при его наличии);

8) размер ставок вознаграждения по микрокредиту, в том числе размер годовой ставки вознаграждения и ГЭСВ (реальную стоимость микрокредита), рассчитанной в порядке, установленном статьей 5 Закона о МФО;

8-1) права и обязанности сторон договора о предоставлении микрокредита;

9) ответственность сторон;

10) иные условия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При этом пунктом 4 статьи 4 Закона о МФО предусмотрено, что обязательным условием договора о предоставлении целевого микрокредита является указание цели микрокредита, а также порядка осуществления контроля за его целевым использованием.

Согласно пункту 4-1 статьи 4 Закона о МФО установлено, что при уступке микрофинансовой организацией права (требования) по договору о предоставлении микрокредита третьему лицу требования и ограничения, предъявляемые законодательством Республики Казахстан к взаимоотношениям кредитора с заемщиком в рамках договора о предоставлении микрокредита, распространяют свое действие на правоотношения заемщика с третьим лицом, которому уступлено право (требование).

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Нарушение третьим лицом, которому уступлено право (требование), требований и ограничений, предъявляемых законодательством Республики Казахстан к взаимоотношениям кредитора с заемщиком в рамках договора о предоставлении микрокредита, влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Отмечаем, что в договорах о предоставлении микрокредита условия, указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 5-1), 5-2), 8) пункта 3 и пункте 4 статьи 4 Закона о МФО отражаются начиная с первой страницы договора в указанной последовательности.

Таким образом, Договор о предоставлении микрокредита должен содержать условия, предусмотренные пунктами 3 и 4, в очередности, установленной пунктом 5 статьи 4 Закона о МФО.

Согласно пункту 2-1 статье 4 Закона о МФО договор о предоставлений микрокредита содержит полный перечень комиссий и иных платежей, а также их размеры, подлежащие взиманию в связи с выдачей и обслуживанием микрокредита.

Отмечаем, что с 01.07.2016г. действует исчерпывающий Перечень4 комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием микрокредита, выданных физическому лицу, учитываемых при расчете ГЭСВ, который действует в отношении микрокредитов, выданных (выдаваемых) физическому лицу и не связанных с осуществлением физическим лицом предпринимательской деятельности.

Таким образом, МФО по договору о предоставлении микрокредита физическому лицу вправе взимать только те комиссии, которые предусмотрены Перечнем и отражены в договоре о предоставлений микрокредита.

Статьей 5 Закона о МФО установлено, что ГЭСВ является ставка вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении по микрокредиту, рассчитываемая с учетом расходов заемщика, включающих в себя вознаграждение, при наличии - комиссионные и иные платежи, подлежащие уплате микрофинансовой организации за предоставление, обслуживание и погашение (возврат) микрокредита.

При этом Постановлением №3775 утвержден предельный размер ГЭСВ, который не может превышать 56 (пятидесяти шести) процентов.

На дату заключения договора о предоставлении микрокредита, изменения ставки вознаграждения и (или) изменения или введения новых комиссий и иных платежей в связи с выдачей и обслуживанием микрокредита ГЭСВ не может превышать предельный размер, утвержденный Постановлением №377.

Согласно статье 3 Закона о МФО, МФО предоставляет микрокредиты в размере, не превышающем восьмитысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, на одного заемщика.

Месячный расчетный показатель на 2017г. установлен Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2017 - 2019 годы» в размере 2 269 тенге.