Нацбанк РК оставил базовую ставку на прежнем уровне

Сегодня Национальный Банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% с коридором процентных ставок на уровне +/-1%. Ставки по операциям предоставления и изъятия ликвидности сохранены на уровнях 10% и 8%, соответственно, передает пресс-служба НБ РК.

Официальная ставка рефинансирования также сохранена на уровне базовой ставки – 9%. Об этом сегодня сообщил председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, выступая на брифинге для телевизионных СМИ в г.Алматы.

Он отметил, что Национальный Банк Казахстана отмечает продолжающееся постепенное замедление уровня инфляции и инфляционных ожиданий.

«Решение о сохранении уровня базовой ставки в большей степени было обусловлено продолжающимся влиянием факторов, которые способствуют реализации инфляционных рисков. Особенно такие риски наблюдаются со стороны внешнего сектора и бюджетной политики», - рассказал Д.Акишев.

Напомним, 4 июня 2018 года Национальный банк Казахстана принял решение снизить базовую ставку с 9,25% до 9% с коридором +/-1%. Ставки по операциям предоставления и изъятия ликвидности были снижены до уровней 10% и 8% соответственно. Это было четвертое снижение базовой ставки в текущем году.

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Сегодня стало известно, что подавляющее большинство опрошенных Ассоциацией финансистов Казахстана экспертов ожидали сохранения ключевой ставки Нацбанка на уровне 9%.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 3 сентября 2018 года в 17:00 по времени Астаны.