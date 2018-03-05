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Нацбанк снизил базовую ставку до 9,5%

05.03.2018 17:25   2256   0

Национальный банк Казахстана принял решение снизить базовую ставку с 9,75% до 9,5% с коридором +/-1%, сообщает пресс-служба финрегулятора.

«Национальный банк Казахстана принял решение снизить базовую ставку до 9,5% с коридором +/-1%. Годовая инфляция продолжает замедляться внутри целевого коридора на 2018 год. Инфляционные ожидания демонстрируют тенденцию на снижение», - отмечается в письме.

На краткосрочном горизонте существуют риски выхода годовой инфляции за нижнюю границу коридора 5-7%, "однако в среднесрочном периоде инфляция закрепится внутри нового целевого коридора 4-6% на 2019 год", отмечает Нацбанк.

«Учитывая благоприятные тенденции и позитивные оценки в отношении перспектив развития ситуации на внешних рынках и в странах – торговых партнерах, а также ожидания по сохранению роста экономики Казахстана в 2018-2019 годах, Национальный банк Казахстана продолжит в 2018 году политику постепенного снижения базовой ставки, обеспечивая при этом сохранение нейтральных денежно-кредитных условий», - говорится в сообщении.

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Как указывается в пресс-релизе, с начала 2018 года годовая инфляция замедляется более быстрыми, чем ожидал Национальный банк, темпами и по итогам февраля достигла 6,5%.

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«Такая динамика цен была обусловлена ослаблением внешнего инфляционного фона и ростом совокупного предложения на внутреннем рынке. Низкий уровень инфляции в странах – торговых партнерах способствует снижению цен импортных товаров. Кроме того, на фоне сохранения отрицательной динамики реальных денежных доходов населения восстановление внутреннего потребления происходит медленными темпами, что, в свою очередь, оказывает дезинфляционное давление на потребительские цены», - сообщается в информации.

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Удорожание отдельных компонентов инфляции отражает краткосрочную корректировку в ответ на шоки предыдущего года на рынке энергоносителей. Базовая инфляция без учета волатильных составляющих (плодоовощная продукция, энергоносители, регулируемые услуги) в январе продолжила понижательную динамику, снизившись до 6,1%.

Характер инфляционных рисков в текущем году сменился с повышательных (риск превышения верхней границы целевого коридора) на понижательный. По оценке Национального банка, в четвертом квартале 2018 года инфляция может составить менее 5% (ниже нижней границы целевого коридора) на фоне слабого внутреннего потребительского спроса и при отсутствии шоков на отдельных товарных рынках.

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«Однако ожидаемое на фоне низкой инфляции восстановление доходов населения обеспечит достижение нового целевого коридора 4-6% на 2019 год. На фоне наблюдаемых дезинфляционных процессов в экономике инфляционные ожидания сохраняют понижательный тренд», - отмечается в пресс-релизе

По данным Нацбанка, согласно результатам опроса населения в январе 2018 года, оценка ожидаемой на год вперед инфляции снизилась до 6,6% в сравнении с пиковым значением 7,7% в ноябре 2017 года.

«Доля респондентов, считающих, что за прошедший год цены на товары росли быстрее, чем раньше, снизилась с начала года с 52,1% до 47%, что свидетельствует о продолжающемся улучшении восприятия населением инфляции. Экономическая активность в текущем году продолжает уверенный рост. По итогам января 2018 года краткосрочный экономический индикатор составил 104,7%», - говорится в сообщении.

Как указывается в пресс-релизе, рост экономики обусловлен активностью в производственном секторе и связан с ростом мировых цен на энергоресурсы, восстановлением внешнего спроса и наращиванием объемов добычи минеральных ресурсов.

«На фоне замедления инфляции и постепенного выхода экономики на траекторию устойчивого роста денежно-кредитные условия продолжают стремиться к нейтральности. Политика по дальнейшему снижению базовой ставки обеспечит соответствие будущего уровня инфляции среднесрочному целевому коридору и достижению цели в 4% к 2020 году, несмотря на наличие рисков более быстрого снижения инфляции в 2018 году, поскольку они носят ограниченный и краткосрочный характер», - говорится в информации.

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Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 16 апреля 2018 года.

Напомним, 15 января 2018 года ставка была снижена с 10,25% до 9,75%.

 

  • Источник:
  • пресс-служба НБ РК
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