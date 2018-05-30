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Нацбанк сообщил о распространении недостоверной информации о состоянии ряда банков

30.05.2018 20:56   218   0

В настоящее время среди пользователей WhatsApp распространяются сообщения, не имеющие официального подтверждения, о нестабильном состоянии ряда казахстанских банков со ссылкой на Отчет Национального Банка Казахстана по итогам деятельности банка за 2017 год, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.

«Национальный Банк РК со всей ответственностью заявляет, что подобной информации ни в Годовом отчете Национального Банка, ни в Отчете о финансовой стабильности, ни в каком другом документе не содержится, и распространяемая информация является недостоверной», - отмечается в письме.

Отчет Национального Банка содержит в себе информацию о деятельности самого Национального Банка. В нем раскрываются макроэкономические условия, в которых функционирует Национальный Банк и финансовая система, а также принятые меры по достижению законодательно установленных целей и задач Нацбанка в области денежно-кредитной политики, регулирования и надзора финансового рынка, обеспечения стабильного функционирования финансового сектора и его отдельных сегментов и по другим направлениям.

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Национальный Банк, являясь регулятором на финансовом рынке, не распространяет информацию о финансовом положении в отдельных банках или других финансовых институтах. Оценка состояния финансовых институтов проводится в рамках надзорной практики, по результатам которой принимаются необходимые корректирующие меры. Национальный Банк своевременно информирует общественность  о нарушениях, допущенных финансовыми институтами, о выдаче, приостановлении и лишении лицензии на осуществление видов деятельности на финансовом рынке.

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В настоящее время реализована  Программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора, которая  призвана обеспечить рынок устойчивыми финансовыми институтами. На сегодняшний день наблюдаются определенные результаты уже принятых мер в рамках оздоровления банковского сектора и создания макроэкономических условий для кредитования банками экономики.

Национальный Банк обратился  в правоохранительные органы  с целью выявления распространителей недостоверной информации.

Как отмечается вписьме финрегулятора, с отчетом Нацбанка РК по итогам деятельности банка за 2017 год можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе.

  • Источник:
  • пресс-служба НБ РК
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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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