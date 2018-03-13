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Нацбанк создаст дочку для ипотечной программы

13.03.2018 11:20   4795   3 Автор: Дмитрий ПОКИДАЕВ

Глава национального банка Казахстана Данияр Акишев заявил, что в ближайшее время правление Нацбанка рассмотрит вопрос создания стопроцентно дочерней специальной компании – оператора программы «7-20-25», а также о приемлимости платежей по новой программе ипотечного кредитования.

«При стоимости жилья в 7 млн тенге ежемесячный платеж составит не более 50 тысяч тенге, что, в целом, приемлимо для большинства работающих казахстанцев. Не исключается дифференциация стоимости жилья по крупным городам и регионам, так как стоимость жилья различна по республике», - сказал Акишев на заседании правительства во вторник.

Он напомнил, что Нацбанк приступил к разработке программы «7-20-25»: Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи». По словам главы Нацбанка, при разработке программы был учтен опыт прошлых лет.

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«В Казахстане с 2000 года предпринимались различные способы стимулирования долгосрочного финансирования жилищного строительства и развития систем ипотечного кредитования. Система секъютиризации ипотечных кредитов, которая была запущена в 2000-х годах, дала реальный толчок развитию ипотечного кредитования в годы, когда платежеспособный спрос  был намного ниже, чем сейчас», - отметил Акишев.

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В то же время, заметил он, запущена система жилищно-строительных сбережений, которая доказала свою жизнеспособность. В настоящее время реализуется программа жилстроительства «Нурлы жер», направленная на удешевление стоимости ипотеки и жилья.

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При этом глава центробанка заметил, что только банки имеют опыт работы с населением и могут предоставить массовые услуги по ипотечному кредитованию, что обеспечит максимальный охват будущей программы.

«Поэтому Нацбанк намерен использовать наиболее успешный опыт прошлых лет... с использованием  рыночных принципов ипотечного кредитования через банки второго уровня с обязательным механизмом секъютиризации ипотечных кредитов. Также необходимо учесть накопленный негативный опыт, когда недооценка кредитного риска заемщиков наряду с падением цен на недвижимость привела к необходимости защиты ипотечных заемщиков, особенно социально уязвимых слоев населения», - сказал Акишев.

По его словам, прежде всего, необходимо восстановить механизм секъютиризации ипотечных кредитов, максимально задействовав возможности банков и фондового рынка. В ближайшее время правление Национального банка рассмотрит вопрос создания стопроцентно дочерней специальной компании – оператора программы, капитал которой необходим для привлечения с финансового рынка средств на рыночных условиях на выкуп новых ипотечных кредитов по формуле 7-20-25.

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«Это и есть механизм секъютиризации, - заметил Акишев. -  Необходимо признание этой компании финансовым агентством, это означает, что в отношении облигаций этой компании будет такое же налогообложение, как и для государственных ценных бумаг, необходимые законодательные поправки Нацбанк направит на рассмотрение правительства уже в марте», - добавил он.

По его словам, новые возможности жилищной инициативы предоставляют льготные условия, но программа не должна давать повода для иждивенчества, финансовые условия программы требуют платежеспособности буджущих заемщиков. Поэтому в ней может принять участие гражданин Казахстана, имеющий официальный доход, критерии для отбора заемщиков сейчас отрабатываются с банками.

«Льготные ипотечные кредиты должны быть полностью обеспеченнными и абсолютно возвратными, потребуется пересмотреть некоторые нормы, введенные в последние годы по защите прав ипотечных заемщиков, которые сделали ипотечное кредитование непривлекательным. Нацбанк направит необходимые поправки в правительство, отмечу, что намечанные мною параметры программы являются предварительными и будут еще обсуждаться госорганами и банками», - заключил Акишев.

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При этом министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов сообщил, что с учетом разрабатываемых Национальным банком механизмов, в апреле будут внесены необходимые изменения в программу «Нурлы жер».

«Вносимые изменения будут предусматривать нормы по увеличению объемов строительства жилья, а также по пересмотру параметров выдачи жилищных займов Жилстройсбербанком», - пояснил он.

13 марта 11:53
Анна
Была уже дочка Нацбанка - Казахстанская Ипотечная компания. Зачем создавать ещё?
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13 марта 11:39
Ермек
Если речь идет о возможности покупать вторичное готовое жилье - тогда для того, что бы не разгонять новый пузырь, необходимо закрепить в программе макс. цену 1 кв.м. жилья на каждый город и районы внутри крупных городов. Иначе принцип 20 % первоначального собственного участия не работает(будут увеличивать цену, что бы не вкладываясь, имитировать собственный первоначальный взнос).
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Вопрос дня
С 1 июля 2018 года в Казахстане будут введены электронные автопаспорта. В электронный паспорт попадет вся история машины или мотоцикла с момента его изготовления или ввоза в ЕАЭС. Как Вы относитесь к этой инициативе?
  • 1. Позитивно, это упростит оформление документов на авто в ЕАЭС

  • 2. Это удобно, так как будет видна вся «история жизни» транспорта

  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта

  • 4. Отрицательно, появятся проблемы с неправильно оформленными документами

  • 1. Позитивно, это упростит оформление документов на авто в ЕАЭС
    45

  • 2. Это удобно, так как будет видна вся «история жизни» транспорта
    89

  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта
    20

  • 4. Отрицательно, появятся проблемы с неправильно оформленными документами
    45

Цифра дня
263
тысячи тенге
составляет стоимость альтернативной службы в армии Республики Казахстан
Цитата дня
Запомните мои слова, ИИ (искусственный интеллект) гораздо опаснее ядерных ракет. Так почему он до сих пор не подлежит регулированию?
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