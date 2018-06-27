Нацбанк: Тенге становится все более стабильным

За несколько лет волатильность (изменчивость цены) национальной валюты снизилась, рассказала в интервью «Къ» директор департамента монетарных операций Национального банка РК Алия Молдабекова.

«Анализ исторической динамики курса тенге после перехода на режим свободно плавающего обменного курса показывает тренд ежегодного снижения волатильности обменного курса с почти 15% в 2016 году до 6,9% в 2017 году и 6,7% в этом году. Это свидетельствует о стабилизации процесса рыночного формирования курса тенге при нулевых интервенциях Национального банка на валютном рынке за последние 7 месяцев», - поделилась информацией Молдабекова.

В настоящее время на формирование курса тенге влияют внутренние и внешние факторы. Внутренние факторы в большей степени носят сезонный характер, что также прослеживается в исторической динамике курса тенге.

«Так, например, в период налоговых выплат компаний экспортеров значительно возрастает спрос на тенговую ликвидность, и увеличивается предложение доллара США, оказывая давление на тенге в сторону его укрепления. И наоборот, в летний период отпусков выезжающее заграницу население создает спрос на иностранную валюту, что способствует ослаблению курса тенге», - объяснила представитель НБ РК.

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Из внешних факторов на курс национальной валюты, прежде всего, оказывают влияние действующий и ожидаемый уровень цен на рынке нефти, обменный курс валют стран-торговых партнеров, в частности курс российского рубля, а также геополитические факторы.