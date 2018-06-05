Нацбанк улучшил прогноз роста ВВП Казахстана на 2018 год

Национальный банк Казахстана прогнозирует экономический рост Казахстана в 2018-2019 годах на уровне 3,5% и 2,7% соответственно, говорится в прогнозе Нацбанка РК на период со II квартала 2018 года по IV квартал 2019 года.

Напомним, ранее Нацбанк прогнозировал рост ВВП в 2018 году до 2,9% в 2019 – на уровне 2,8%.

«Более позитивная динамика экономической активности в 2018 году будет наблюдаться на фоне восстановления внутреннего потребительского спроса, сопровождаемого ростом потребительского кредитования. При умеренном замедлении инфляционных процессов предполагается дальнейшее сохранение положительных темпов роста реальных денежных доходов и заработных плат. Позитивная динамика инвестиционного спроса будет сопровождаться как увеличением инвестиций в основной капитал в результате реализации проектов в горнодобывающей отрасли, так и положительной динамикой инвестиций в жилищное строительство», - отмечается в сообщении.

Увеличение объемов добычи и экспорта нефти и газа на крупнейших месторождениях страны будет способствовать общему росту экспорта товаров и услуг.

Вместе с тем, увеличение импорта на фоне расширения внутреннего потребительского и инвестиционного спроса будет выступать сдерживающим фактором роста ВВП, отмечается в сообщении банка.

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Согласно прогнозам, годовая инфляция в Казахстане в 2018 году будет находиться внутри целевого коридора 5-7%, а в 2019 году начнет плавное вхождение в новый целевой коридор 4-6%, при этом сохраняясь ближе к верхней границе.

«По сравнению с предыдущим прогнозным раундом «февраль-март 2018 года» траектория инфляции пересмотрена в сторону повышения. Это было вызвано активизацией внутреннего потребительского спроса на фоне роста реальных денежных доходов населения; ростом мировых цен на нефть и энергоресурсы, на зерновые культуры, молочные продукты; сохранением на высоком уровне индекса цен в обрабатывающей промышленности (в годовом выражении); ухудшением внешнего инфляционного фона, связанного с возможным ускорением инфляционных процессов в России; ужесточением внешних монетарных условий», - отмечается в сообщении.

Согласно оценкам Нацбанка, разрыв выпуска в Казахстане в краткосрочной перспективе впервые с 2014 года будет находиться в положительной зоне, что будет носить слабый проинфляционный характер. В среднесрочной перспективе предполагается, что совокупный выпуск достигнет своих потенциальных уровней.

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«В целом экономика остается подверженной внешним шокам ввиду слабой диверсификации. Основным фактором, влияющим на динамику экономической активности, продолжают оставаться цены на нефть. В свою очередь, при реализации сценария $50 за баррель годовая инфляция может выйти за верхнюю границу целевого коридора в 2018-2019 годах, что потребует корректировки денежно-кредитной политики», - говорится в пресс-релизе.

«Риск-профиль претерпел некоторые изменения в части усиления проинфляционных рисков со стороны спроса. Помимо этого, шоки предложения и незаякорение инфляционных ожиданий продолжают оставаться основными рисками, которые оказывают влияние на прогнозные значения инфляции», - говорится в информации.

В качестве базового сценария Нацбанком рассматривается сценарий цены на нефть на уровне $60 за баррель на протяжении всего прогнозного периода.

Справка:

Национальный банк Казахстан 4 раза в год проводит прогнозные раунды, в ходе которых осуществляется прогноз основных макроэкономических показателей, в первую очередь инфляции, на среднесрочный период. На основе полученных прогнозов и оценок Нацбанк принимает решения по денежно-кредитной политике, в том числе по уровню базовой ставки.

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