Нацбанк увеличил минимальный размер капитала обменных пунктов

Национальный Банк сообщил о принятии постановления «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 144 «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан».

Данное постановление предусматривает увеличение минимального размера уставного капитала уполномоченных организаций.

В соответствии с документом минимальный размер уставного капитала уполномоченной организации составляет 30 млн тенге для каждого обменного пункта с местом нахождения в городах Астана и Алматы, 20 млн тенге для каждого обменного пункта с местом нахождения в административных центрах областей, 10 млн тенге для каждого обменного пункта с иным местом нахождения.