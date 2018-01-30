Нацбанк: В четвертом квартале 2017 года достигнуто почти нулевое сальдо текущего счета

Казахстан впервые за почти три года достиг нулевого сальдо текущего счета, сообщил в ходе заседания правительства председатель Национального банка Данияр Акишев.

«Национальным банком получены предварительные данные платежного баланса за 2017 год. В четвертом квартале 2017 года достигнуто практически нулевое сальдо текущего счета», - сообщил Акишев.

Он подчеркнул, что «восстановление цен на основные экспортные товары и адекватная политика курсообразования впервые позволили уйти от ежеквартальных показателей значительного дефицита текущего года, которые наблюдались на протяжении 2015, 2016 и 2017 годов».

«Это означает правильность уровня обменного курса, не создающего перекосов в платежном балансе страны. При благоприятном развитии событий на внешних рынках и сохранении макроэкономической стабильности мы ожидаем, что положительная тенденция продолжится и в 2018 году», - подчеркнул глава Нацбанка.