Нацбанк владеет 10% портфелем акций НК «КазМунайГаз»

Национальному банку Казахстана принадлежит 9,91% портфель акций АО «НК «КазМунайГаз», сообщила пресс-служба регулятора в ответе на запрос «Къ».

Ценные бумаги были приобретены на основании постановления правительства в 2015 году. «В настоящее время Национальный банк является держателем 58 420 748 простых акций АО «НК «КазМунайГаз», что составляет 9,91% от общего количества простых акций», - рассказали в пресс-службе НБ.

Приобретенные бумаги были переданы в доверительное управление ФНБ «Самрук-Казына». «Национальный банк принимает участие в деятельности АО «НК «КазМунайГаз» в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В настоящее время вопрос продажи пакета акций КМГ не рассматривает», - поясняется в ответе НБ.

Сегодня Национальный банк является владельцем или совладельцем компаний: РГП «Казахстанский монетный двор Национального банка Республики Казахстан», «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального банка Республики Казахстан», АО «Банковское сервисное бюро Национального банка Республики Казахстан», АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов», РГП «Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан».

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Также Нацбанк владеет АО «Учебный центр Национального банка Республики Казахстан», АО «Центр обеспечения деятельности Национального Банка Республики Казахстан», АО «Фонд проблемных кредитов», АО «Национальная инвестиционная корпорация Национального банка Казахстана», АО «Государственное кредитное бюро», АО «Единый регистратор ценных бумаг», АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», АО «Казахстанская фондовая биржа», АО «Казахстанский фонд устойчивости».