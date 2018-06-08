Нацбанк восстановил действие лицензии НСК

Национальный банк Казахстана восстановил действие лицензии по обязательным видам страхования СК НСК. Об этом сообщается на официальном сайте страховщика.

Напомним, за применение необоснованных размеров страховой премии, несвоевременное осуществление страховой выплаты и за ненадлежащее отражение «в бухгалтерском учете финансовых операций» 26 февраля Нацбанк на 3 месяца приостановил лицензию по услугам обязательного страхования у этой компании.

«C 4 июня 2018 года мы продолжаем полноценно функционировать по данному классу страхования и 19 классам добровольного страхования, выдерживая исторически сложившуюся высокую планку качества и ответственности. Нашему опыту и компетенции в области страхования ежегодно доверяют более полумиллиона казахстанцев, двадцати тысяч частных компаний, зарубежных организаций и государственных структур», - сообщил клиентам председатель правления НСК Жаркын Альжанов,

По состоянию на 1 мая этого года организация входила в топ-10 СК по сбору премий. За четыре месяца страховщик совершил выплат клиентам на сумму свыше 1,1 млрд тенге.

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«Финансовые показатели компании с запасом соответствуют не только нормам, установленным Национальным банком РК для страховых компаний, но и требованиям, предъявляемым независимыми рейтинговыми агентствами в соответствии с международными стандартами», - заявил топ-менеджер.

Активы компании равны 17,4 млрд тенге, страховые резервы – 10,4 млрд тенге, собственный капитал – 6,3 млрд тенге.