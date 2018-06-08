Валюта нал
USD 334.00 334.80
RUB 5.38 5.41
EUR 394.00 395.40
Валюта бирж
USD/KZT
334.02
+0.000%
EUR/KZT
392.91
+0.000%
RUB/KZT
5.32
+0.000%
EUR/USD
392.91
+0.000%
EUR/CHF
392.91
+0.000%
EUR/JPY
392.91
+0.000%
GBP/USD
448.02
+0.000%
USD/CHF
334.02
+0.000%
USD/JPY
334.02
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
334.02 392.91 5.32
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
75.29
-0.001%
Нефть WTI
64.75
-0.002%
Золото
1297.3
+0.001%
Серебро
16.43
+0.001%
Платина
903.5
+0.002%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
2308.25
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1041
+0.013%
Жилье Астана
996
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
75.29 64.75 1297.3
-0.001% -0.002% +0.001%
Индексы
KASE
2125.3
-0.159%
Dow Jones
24727.6
-0.003%
Nasdaq
7099.5
-0.006%
FTSE 100
7708.75
-0.000%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2125.3 24727.6 7099.5
-0.159% -0.003% -0.006%

Нацбанк восстановил действие лицензии НСК

08.06.2018 15:20   669   0 Автор: Ирина ЛЕДОВСКИХ

Национальный банк Казахстана восстановил действие лицензии по обязательным видам страхования СК НСК. Об этом сообщается на официальном сайте страховщика.

Напомним, за применение необоснованных размеров страховой премии, несвоевременное осуществление страховой выплаты и за ненадлежащее отражение «в бухгалтерском учете финансовых операций» 26 февраля Нацбанк на 3 месяца приостановил лицензию по услугам обязательного страхования у этой компании.

«C 4 июня 2018 года мы продолжаем полноценно функционировать по данному классу страхования и 19 классам добровольного страхования, выдерживая исторически сложившуюся высокую планку качества и ответственности. Нашему опыту и компетенции в области страхования ежегодно доверяют более полумиллиона казахстанцев, двадцати тысяч частных компаний, зарубежных организаций и государственных структур», - сообщил клиентам председатель правления НСК Жаркын Альжанов,

Госбанк Китая откроет первое представительство в ЦА на базе МФЦА...
Государственный банк развития Китая (ГБРК) откроет официальное представительство на площадке Международного финансового центра «Астана» (М...

По состоянию на 1 мая этого года организация входила в топ-10 СК по сбору премий. За четыре месяца страховщик совершил выплат клиентам на сумму свыше 1,1 млрд тенге.

Госбанк Китая откроет первое представительство в ЦА на базе МФЦА

«Финансовые показатели компании с запасом соответствуют не только нормам, установленным Национальным банком РК для страховых компаний, но и требованиям, предъявляемым независимыми рейтинговыми агентствами в соответствии с международными стандартами», - заявил топ-менеджер.

Активы компании равны 17,4  млрд тенге, страховые резервы – 10,4  млрд тенге, собственный капитал – 6,3 млрд тенге.

 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Количество жертв от менингококковой инфекции с каждым днем растет. Однако министерство здравоохранения отказывается вводить в стране карантин. Как Вы думаете, почему?
  • 1. Чтобы не создавать панику в стране

  • 2. Потому что число жертв небольшое

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей

  • 1. Чтобы не создавать панику в стране
    81

  • 2. Потому что число жертв небольшое
    45

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие
    60

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей
    94

Цифра дня
до 30%
от стоимости инвестпроекта
закладывают инвесторы в РК на коррупционные издержки, по данным антикоррупционной службы
Цитата дня
Закрывание лица чуждо казахскому народу. Такого не было в нашей истории, культуре. В обществе по данному вопросу есть широкая поддержка населения
Дархан Калетаев
министр по делам религий и гражданского общества
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное