Нацбанк еще рассматривает запрос о предоставлении финпомощи Банку Астаны

Национальный банк Казахстана все еще рассматривает запрос от Банка Астаны на предоставлени займа. Об этом сообщил начальник отдела внешних коммуникаций Нацбанка Данияр Сутжанов, передает Interfax Казахстан.

«Ранее Национальным банком был получен запрос от Банка Астаны на получение специального займа. В настоящее время данный запрос находится на рассмотрении Национального банка Казахстана», - сказал Данияр Сутжанов.

Отметим, в апреле Банк Астаны обратился к финрегулятору с запросом о предоставлении займа экстренной ликвидности на рыночных условиях.

Президент РК Нурсултан Назарбаев в середине апреля обрушился с критикой на акционеров этого и еще двух банков, отметив, что все три банка имеют «ужасные показатели» из-за недостатков управления. Господдержка этим банкам оказываться не будет, подчеркнул президент.

После слов главы государства начался массовый отток средств из банка, несмотря на заверения его руководства в платежеспособности банка и соответствии его показателей требованиям регулятора.

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Из-за резкого ухудшения финсостояния кредитной организации Казахстанская фондовая биржа (KASE) решила с 1 мая исключить акции банка из базы расчета индекса KASE.

Напомним, начале мая текущего года Банк Астаны ввел ограничения на проведение безналичной оплаты физическими лицами, на расходные кассовые операции на срок до 1 июня 2018 года.

Справка:

Банк Астаны находится под контролем казахстанского предпринимателя Олжаса Тохтарова (52,39% акций). На 1 апреля 2018 года АО «Фридом Финанс» владело 9,39% акций, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (номинальный держатель) - 8,48% акций.

Банк в июне 2017 года провел IPO на Казахстанской фондовой бирже, в декабре - SPO на «Московской бирже». В рамках SPO банк разместил 7,4% акций и привлек почти 620 млн рублей.

По данным Нацбанка, Банк Астаны по итогам I квартала 2018 года занял 16-е место среди 32 казахстанских банков по размеру активов.