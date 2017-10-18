Нацбанк выделит 410 млрд тенге четырем банкам в рамках оздоровления системы

Глава Национального Банка Данияр Акишев сообщил, что в рамках реализации Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора, в сентябре и октябре текущего года Национальным Банком одобрено участие в Программе четырех банков второго уровня: АО «АТФ Банк», АО «Евразийский Банк», АО «Цеснабанк» и АО «Банк ЦентрКредит» на общую сумму 410 млрд тенге.

"Указанные банки и их крупные акционеры представили планы мероприятий по повышению финансовой устойчивости, улучшению качества активов и снижению уровня неработающих кредитов, а также письменные обязательства по докапитализации банка", – сказал Акишев.

При этом он уточнил, что после согласования с Национальным Банком в установленном порядке планов мероприятий по повышению финансовой устойчивости банков, дочерняя организация Национального Банка – АО «Казахстанский фонд устойчивости» приобретет субординированные облигации указанных банков.

Глава финрегулятора также проинформировал, что заявки других банков на участие в программе будут вынесены на рассмотрение Правления Национального Банка после согласования финансовых моделей банков и выполнения руководством и акционерами банков требований Национального Банка.

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Программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан предусматривает три направления по обеспечению финансовой устойчивости банковского сектора:

1. изменение регуляторной и надзорной среды для повышения качества и оперативности надзорного регулирования;

2. повышение финансовой устойчивости системообразующего банка;

3. повышение финансовой устойчивости крупных банков. Программа основана на принципах платности, срочности и возвратности государственных средств и предусматривает солидарную ответственность акционеров по докапитализации банков.