Национальный Банк поделился своими планами на 2018 год

Редакция «Къ» продолжает публикацию итогов 2017 года и возможных сценариев развития в ближайшей перспективе. С точки зрения экспертов Нацбанка РК, нас ожидает продолжение тренда низкого, но стабильного глобального роста. На денежном рынке регулятор продолжит проводить операции преимущественно по абсорбированию ликвидности. В отношении обменного курса тенге он намерен неотступно следовать режиму плавающего обменного курса.

– Каким был 2017 год для отрасли?

– С точки зрения проведения денежно-кредитной политики одним из основных достижений ушедшего года стало замедление инфляционных процессов. Это произошло как в результате мер, принимаемых Национальным банком, так и под воздействием совокупности внешних и внутренних факторов. На протяжении всего года инфляция в годовом выражении находилась в пределах целевого коридора 6–8% и в целом демонстрировала нисходящую траекторию. Так, по итогам ноября инфляция составила 7,3%, что ниже значения на конец прошлого года – 8,5%. Национальный банк продолжил следовать принципам инфляционного таргетирования и придерживаться режима свободного плавания.

В декабре 2017 года среднемесячная зарплата казахстанцев составила 168 220 тенге

Базовая ставка устанавливалась исходя из соответствия фактического и прогнозируемого уровня инфляции, динамики инфляционных и девальвационных ожиданий и показателей финансового рынка, а также наметившихся тенденций в реальной экономике. Национальный банк неоднократно отмечал, что важным ориентиром является базовая ставка в реальном выражении, то есть номинальная ставка за минусом прогнозируемого уровня инфляции. В будущем ее планируется удерживать не выше 4%, то есть на уровне, сопоставимом с долгосрочными потенциальными темпами экономического роста.

Курс национальной валюты в течение года формировался на основе спроса и предложения на валютном рынке под воздействием фундаментальных факторов. Вмешательство Национального банка было минимальным. Таким образом, курс тенге, складывающийся в условиях режима свободного плавания, выполнял функцию автоматического стабилизатора, позволяя непрерывно поддерживать его равновесие и не накапливать дисбалансы.

Продолжен процесс дедолларизации в банковской системе и увеличения фондирования банков второго уровня в национальной валюте. Этому значительно способствовало сохранение привлекательности тенговых депозитов. Если уровень долларизации в январе 2016 года достигал своего максимального значения в 70%, то в текущем году на депозитном рынке мы наблюдаем паритет между валютными и тенговыми депозитами, а уровень долларизации находится в пределах 48–50%.

МНЭ: В 2017 году краткосрочный экономический индикатор составил 105,2%

Кредитование экономики с начала 2017 года увеличилось на 3,2% и на конец октября достигло 13,1 трлн тенге. Активизация кредитования происходила на фоне повышения деловой активности и увеличения потребительского спроса в результате смягчения денежно-кредитной политики. Кроме того, базовая ставка была поэтапно снижена с 12 до 10,25%. Таким образом, вслед за снижением базовой ставки снижается стоимость кредитных ресурсов, повышается их доступность.

Денежный рынок отметился стабильностью на протяжении всего прошлого года. Ставки рынка на фоне избыточной тенговой ликвидности находились вблизи нижней границы коридора ставок Национального банка.

Достигнуты определенные успехи в оживлении рынка государственных ценных бумаг. В результате совместных действий Национального банка и Министерства финансов безрисковая кривая доходности, имевшая инверсионную форму в 2016 году, стремится к нормализации.

2017 год был весьма благополучным и для платежного рынка и запомнится участникам прежде всего изменениями в законодательстве, введением комплексного регулирования платежных отношений в стране и расширением субъектной базы платежной отрасли. Так, благодаря созданному новому правовому полю дополнительно 30 юридических лиц получили статус «платежных организаций», банками задействована агентская сеть – 69 платежных агентов, которые, в свою очередь, имеют 6153 субагента. Ключевыми положениями закона обеспечена защита интересов потребителей платежных услуг. К примеру, сокращены сроки исполнения банками платежей, повышена прозрачность оказания платежных услуг, введено ограничение на взыскание пособий и социальных выплат, жилищных выплат и денег на образовательном накопительном вкладе с банковских счетов граждан по требованиям третьих лиц.

За 11 месяцев 2017 года казахстанский импорт подорожал на 6%

В целях оптимизации оказания государственных услуг и повышения их качества реализована процедура передачи банками информации в государственные органы о принятых платежах в бюджет. Органы государственных доходов, судебные органы в оперативном режиме получают уведомления от банков о проведенных платежах в бюджет сразу же после их совершения клиентами. В сфере регулирования рынка платежных услуг введены новые субъекты рынка – платежная организация, платежные агенты и субагенты банка, для которых с принятием закона предусмотрена правовая основа для оказания платежных услуг.

Немаловажным фактором является рост доли безналичных операций с использованием платежных карточек, которая составила почти 48,8% от общего количества транзакций. Количество POS-терминалов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросло на 16,4%, рост объемов операций посредством интернет-банкинга и мобильных устройств более 2 раза.

В целом наблюдался более благоприятный по сравнению с прошлым годом фон, ситуация на мировых товарных и продовольственных рынках оставалась стабильной. При этом в определенные периоды происходило усиление волатильности на внутренних товарных рынках, что оказывало сдерживающее воздействие на более значительное замедление инфляции и инфляционных ожиданий. В свою очередь Национальный банк принимал взвешенные решения на основе анализа фактических и прогнозных показателей и не допускал излишнего ужесточения денежно-кредитных условий.

– Каким, на Ваш взгляд, будет 2018 год? Какие важные события Вы ожидаете?

– Согласно консенсусу участников финансового рынка ожидается продолжение тренда низкого, но стабильного глобального роста. Наиболее развитые страны подходят к заключительной стадии монетарного стимулирования, которое поддерживало восстановление ведущих экономик после глобального финансового кризиса 2007–2008 годов. В условиях отсутствия глобальных шоков можно ожидать более высоких уровней доходности государственных ценных бумаг развитых стран.

В частности, экономика США продолжает восстанавливаться умеренными темпами. Основную обеспокоенность у инвесторов вызывают продолжительные показатели подавленной инфляции, что не позволяет ФРС США нормализовать монетарную политику быстрыми темпами. К тому же налоговые реформы администрации действующего президента США в целом должны положительно сказаться на динамике восстановления экономики США.

Восстановление еврозоны также продолжается умеренными темпами. Ультрамягкая стимулирующая политика Европейского центрального банка, реформы в фискальной политике и банковских секторах периферийных стран (Испания, Италия, Португалия, Ирландия) позволяют инвесторам положительно оценить перспективы экономики Европейского союза. Ожидается, что в 2018 году экономики еврозоны покажут более высокие темпы роста.

Вместе с тем продолжается трансформация экономики и реформирование финансового сектора Китая. В целом ожидания инвесторов по вопросу существенного замедления экономики Китая в 2017 году не оправдались. Предполагается, что Китай продолжит проведение реформ, но при этом избежит дестабилизации экономической ситуации, которая может вызвать бегство инвесторов.

В части возможных источников риска можно выделить продолжение переговоров по выходу Великобритании из состава ЕС. Однако опять же стоит отметить продвижение сторон по ключевым вопросам, что положительно оценивается инвесторами.

Ожидание инвесторов по сохранению тренда низкого, но устойчивого глобального роста должно положительно сказаться на рынке сырья и развивающихся рынках. Также ожидается, что продление соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти окажет поддержку мировым ценам на этот ресурс.

В следующем году на денежном рынке Казахстана ожидается сохранение структурного профицита ликвидности в тенге, в связи с чем Национальный банк продолжит проводить операции преимущественно по абсорбированию ликвидности. В отношении обменного курса тенге Национальный банк намерен неотступно следовать режиму плавающего обменного курса. Он будет формироваться на основе спроса и предложения иностранной валюты. Долгосрочный тренд курса тенге будет определяться действием фундаментальных факторов, в том числе ценой на нефть, курсами валют стран – основных торговых партнеров, состоянием платежного баланса, уровнем инфляции и мировыми процентными ставками.

По прогнозам Национального банка, рост реального ВВП по итогам 2018 года при цене на нефть $50 за баррель составит около 3%. Снижение роста экономики с текущих значений (по итогам 9 месяцев 2017 года рост в годовом выражении – 4,3%) в основном связано с эффектом высокой базы 2017 года, когда значительный вклад в рост ВВП внесло расширение добычи нефти на месторождениях Кашаган и Тенгиз.

Внешние предпосылки прогноза в 2018 году остаются в целом благоприятными для экономики Казахстана. Продление соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и вне ОПЕК до конца 2018 года будет способствовать дальнейшему снижению избыточных запасов нефти и нефтепродуктов. Умеренное ускорение мировой экономики будет также поддерживать цены на металлы. Кроме того, стабильный экономический рост в странах – основных торговых партнерах Казахстана – ЕС, России, Китае выступит положительным фактором спроса на казахстанский экспорт.

В условиях благоприятного внешнего фона основными источниками роста экономики в 2018 году выступит активность в промышленном секторе, в частности рост добычи минеральных ресурсов и увеличение производства потребительских товаров. Позитивная динамика в промышленности положительным образом скажется и на сопутствующих отраслях сектора услуг – транспорте и торговле. Более того, реализация государственных программ поддержки экономики продолжит оставаться значительным фактором роста в строительстве и сельском хозяйстве.

С точки зрения совокупного спроса мы ожидаем более медленного по сравнению с первой половиной 2017 года восстановления потребления домашних хозяйств. Данный факт обусловлен сокращением реальных денежных доходов населения на фоне отрицательной динамики реальных заработных плат. Однако в дальнейшем по мере восстановления положительного роста реальных заработных плат и улучшения кредитной активности предполагается незначительное ускорение темпов роста внутреннего потребления.

На фоне низкой потребительской активности импорт будет также медленно восстанавливаться. Кроме того, на фоне увеличения добычи природных ресурсов и дальнейшего улучшения торговых условий ожидается восстановление объемов экспорта с последующим умеренным ростом. Тем самым превышение прироста экспорта над динамикой импорта станет основным источником роста ВВП со стороны спроса.

Таким образом, мы ожидаем, что в 2018 году экономика Казахстана продолжит восстанавливаться, но более медленными темпами, чем в 2017 году, и по-прежнему будет находиться немного ниже своего потенциального уровня. Данный факт будет оказывать сдерживающее влияние на динамику инфляционных процессов в стране.

По нашим прогнозам, годовая инфляция в Казахстане по итогам 2017 года сложится ближе к верхней границе целевого коридора 6–8% (по итогам ноября 2017 года годовая инфляция составила 7,3%). Динамика инфляции в 2017 году отражает шоки предложения, произошедшие на внутреннем рынке мясопродуктов и плодоовощной продукции, а также шоки на рынке ГСМ и ослабление обменного курса тенге к доллару США, вызванное нефундаментальными факторами, что привело к росту инфляционных ожиданий. Вместе с тем ожидается, что эффект данных шоков исчерпается в первой половине 2018 года и инфляция начнет плавное вхождение в целевой коридор 5–7%.

Национальный Банк также ожидает дальнейший рост в сфере безналичных платежей, расширение спектра услуг по дистанционным каналам, сферы применения бесконтактных технологий, а также реализацию перехода на электронное взаимодействие банков с государственными органами для оптимизации оказываемых услуг.