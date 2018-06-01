Надиль Габитов покинул правление АО «Банк Астаны»

Совет директоров АО «Банк Астаны» от 30 мая 2018 года принял решение исключить Надиля Габитова из состава правления банка. Об этом говорится в документе, опубликованном на KASE.

Надиль Габитов занимал должность управляющего директора и был членом правления.

В состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него измений вошли: Искандер Майлибаев, Мухтар Жангабылов, Айдос Жумагулов, Мади Лаушев.

Напомним, АО «Банк Астаны» уведомило KASE об изменении с 28 мая 2018 года в составе своего совета директоров. Согласно сообщению банка, Александр Клебанов по собственной инициативе покинул орган управления акционерного общества.

Алекстандр Клебанов вошел в состав директоров Банка Астаны 30 января 2018 года. Известный казахстанский бизнесмен владеет 24,47% АО «Казахтелеком» (через Sobrio Limited), 31% акций АО «ЦАТЭК», 33% ТОО «ЦАТЭК Инвестмент Групп», 19,2% АО «АИФРИ «ЦАТЭК инвест». Является председателем совета директоров АО «ЦАТЭК», АО «Эксимбанк Казахстан» и членом исполкома Национального олимпийского комитета.

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