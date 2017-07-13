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Народный Банк присоединился к технологии "Даму Блиц"

13.07.2017 13:38   1082   0

Соответствующее соглашение было подписано между АО «Народный Банк Казахстана» и Фондом «Даму». Теперь технология "Даму Блиц" будет внедрена во все региональные программы финансирования по ставке не более 8,5%.

«Мы рады, что Халык Банк присоединился к технологии Даму Блиц. Вместе с тем, Халык не ограничиваясь ресурсами Фонда «Даму», запустил на рынок свой собственный продукт - «Халык Предприниматель-35», понимая что, малому и среднему бизнесу нужны быстрые решения по кредитам. В этом мы солидарны. Действительно, наступает время серьезной конкуренции на рынке, которую выиграют «быстрые» банки»,- сказал заместитель председателя правления Фонда «Даму» Нурлан Акшанов.

Технология «Даму Блиц» была в пилотном режиме введена в январе 2016 года в Алматы и Алматинской области в трех банках второго уровня: АО «Банк KassaNova», АО «Альфа Банк» и АО «Банк Астаны». Это новая технология «быстрых кредитов», основной идеей которой стали - простота оформления и скорость выдачи кредитов до 7 дней. Все менеджеры, которые работают в банках по данной технологии, прошли обучение в консалтинговой компании.

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Виды кредитов:

Микрокредит - до 30 млн тенге для регионов Казахстана, для гг. Астана и Алматы - до 60 млн тенге. Срок кредита – до 84 месяцев на инвестиции и до 36 месяцев на пополнение оборотных средств. Наличие действующего бизнеса – не менее 6 месяцев.

Старт кредит - до 20 млн тенге. Срок кредита – до 84 месяцев на инвестиции до 36 месяцев на пополнение оборотных средств. Срок регистрации бизнеса – не более 36 месяцев.

Срок утверждения займа по обоим видам кредитов – не более 7 рабочих дней с момента подачи заявки в банк второго уровня.

В настоящее время технология "Даму блиц" применяется в 15 регионах, среди 14 банков второго уровня. Общая сумма размещенных средств составляет 29 млрд тенге. Уже одобрено 116 проектов на общую сумму 1,5 млрд тенге.

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