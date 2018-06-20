Народный банк выделит 1 млрд тенге для финансирования женского предпринимательства

Финансовую поддержку женских бизнес-проектов обеспечит и ERG. Соответствующий Меморандум сегодня на Конгрессе деловых женщин заключил Совет деловых женщин НПП РК «Атамекен», передает корреспондент Kursiv.kz.

20 июня на Конгрессе деловых женщин Совет деловых женщин НПП РК «Атамекен» заключил меморандумы с Евразийской Группой (ERG) и Народным банком Казахстана по выделению финансирования на женские бизнес-проекты.

Согласно документу, Евразийская группа выделит финансовые средства НПП «Атамекен» на возвратной основе. Деньги будут направлены на развитие и поддержку женских бизнес-проектов.

Как отметил председатель Совета директоров ERG Александр Машкевич, Евразийская группа планомерно развивает экосистему предпринимательства.

«На протяжении всей своей деятельности мы стремимся обеспечить благополучие и процветание тех, кто на нас полагается. Мы создаем условия для того, чтобы наши сотрудники и жители наших «родных» городов, где расположены предприятия ERG, в целом становились более самодостаточными и могли реализовать себя», - пояснил он.

Финансовую поддержку обеспечит и Народный банк Казахстана.

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«Мы открываем финансирование женского предпринимательства, выделяем 1 млрд тенге. Эти деньги рассчитаны до конца 2018 года. Ставка финансирования - 5%. Мы готовы поддерживать женщин и их стартапы, инвестиции, оборотный капитал. Почему мы приняли такое решение? Потому, что наши женщины ответственные и финансово дисциплинированные», - сообщила председатель правления АО «Народный банк Казахстана» Умут Шаяхметова.

Фото: Gturs.com