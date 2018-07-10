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Нарушения на 423 млрд тенге при госзакупках установлены Минфином

10.07.2018 15:56   529   0 Автор: Жанболат МАМЫШЕВ

Нарушения на общую сумму 423 млрд тенге были выявлены в этом году Министерством финансов РК при мониторинге государственных закупок, сообщил министр финансов Бахыт Султанов.

«На ежедневном камеральном контроле процедуры государственных закупок, на 1 июля охвачено контролем 315 тысяч процедур закупок на общую сумму 4 трлн 514 млрд тенге. В результате по 18 278 процедурам установлены нарушения на сумму 423 млрд тенге», - сказал он на заседании правительства 10 июля.

Наибольшие нарушения законодательства о государственных закупках приходятся на следующие регионы: Акмолинская область – 59,5 млрд тенге, Карагандинская – 55 млрд тенге, Астана – 50 млрд тенге, Актюбинская и Южно-Казахстанская область - по 29 млрд тенге.

По итогам уведомлений, направленных объектам, устранены нарушения на сумму 357 млрд тенге.

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В текущем году средства местных бюджетов в сумме 726 млрд тенге были охвачены аудиторскими мероприятиями, в результате были установлены финансовые нарушения на сумму 60 млрд тенге. В ходе проверки установленные нарушения в сумме 48,8 млрд тенге восстановлены.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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Даурен Абаев
Министр информации и коммуникаций РК
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