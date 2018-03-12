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Наталья Акентьева назначена председателем правления АО "Bank RBK"

12.03.2018 12:00   1452   0

В правлении АО «Bank RBK» произошел ряд кадровых изменений. Решением совета директоров от 26 февраля 2018 года Наталья Акентьева назначена председателем правления банка, а Марпу Жакубаева первым заместителем председателем правления. Об этом сообщает пресс-служба банка. 

В решении совета директоров сказано, что Наталья Акентьева назначена председателем правления АО "Bank RBK". Марпу Жакубаева назначена первым заместителем председателя правления. Отметим, что в состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений вошли Наталья Акентьева, Марпу Жакубаева, Данияр Смагулов, Арман Токаров. 

Председатель совета директоров АО «Bank RBK» Торстен Пол прокомментировал назначение: «Успешно пройдя процедуру оздоровления, сегодня Bank RBK обладает всеми необходимыми ресурсами для дальнейшего роста, который должен быть устойчивым и сбалансированным. Обеспечением именно такого качественного роста банк займется под руководством Натальи Акентьевой». 

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Наталья Акентьева в 1994 году окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «Международные экономические отношения», в 1995 году – Казахскую государственную академию управления по специальности «Финансы и кредит», в 2001 году – Казахскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». 

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В разные годы занимала руководящие должности в компаниях финансового и реального секторов, в том числе в государственном Экспортно-импортном банке РК, АО «ABN AMRO Bank Kazakhstan», АО «Казахтелеком». С марта 2015 года и до текущего назначения работала заместителем председателя правления АО «Altyn Bank». 

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В феврале 2018 года Владимир Ким докапитализировал Bank RBK на 35 млрд тенге, тем самым владелец банка выполнил все свои обязательства согласно рамочному соглашению. 

С момента начала практической реализации плана оздоровления акционер пополнил уставный капитал Банка на сумму 160 млрд тенге. Тем самым акционер выполнил все свои обязательства по докапитализации, которые были предусмотрены условиями рамочного соглашения, заключенного между Банком, Правительством РК, Национальным Банком РК и Группой компаний «Казахмыс». 

Напомним, глава Нацбанка Данияр Акишев выразил уверенность, Bank RBK преодолел все трудности. 

«Что касается Bank RBK, то в рамках мер по оздоровлению была проведена работа по очистке кредитного портфеля путем передачи проблемных займов в специальную финансовую компанию, кроме того Национальный Банк осуществил выкуп субординированных облигаций Bank RBK. Акционер банка в рамках принятых на себя обязательств осуществил докапитализацию банка. По показателям достаточности капитала банк является одним из наиболее капитализированных в банковской системе РК», - сказал глава финрегулятора.

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