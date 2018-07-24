Нарине Надирова назначена и.о. председателя правления ДБ АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Дочерний банк АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» сообщил о решении совета директоров об изменениях в составе правления. Об этом говорится в документе, опубликованном на KASE.

Совет директоров 20 июля 2018 года принял решение избрать Надирову Н.К временно исполняющим обязанности председателем правления со сроком полномочий до даты получения обществом разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

Также было принято решение прекратить полномочия председателя правления общества Кубика О.

Кроме того, Надирову Н.К назначить на должность с сохранением должности заместителя председателя правления/директора департамента банковских операций и установлением доплаты за совмещение должностей в размере согласно приложению к настоящему протоколу.

Согласно решению совета директоров, Горак Карел избран председателем правления общества сроком на 3 года с даты получения обществом соответствующего разрешения на привлечение рабочей силы.