Назван объем вложений нерезидентов в бумаги KASE

После традиционной ежемесячной пресс-конференции, директор департамента информации и статистики АО «Казахстанская фондовая биржа» Зауре Есимова в эксклюзивном интервью «Къ» сообщила точный объем денежных средств, которые вложили нерезиденты в ценные бумаги РК.

Общий объем торгов ценными бумагами в январе составил 34,6 млрд тенге. В частности, рост продемонстрировали сектор акций и сектор ЦБ инвестиционных фондов – на 25% и на 69% соответственно. В секторах ГЦБ и корпоративных облигаций, напротив, наблюдалось снижение на 78,4% и 92,1%.

«При этом доля нерезидентов на рынке акций в январе 2018 года составила 7,7% или 1,6 млрд тенге от брутто-оборота торгов на рынке акций. Доля нерезидентов на рынке корпоративных облигаций в этот же период была равна – 1,8% или 204 млн тенге от брутто-оборота торгов на рынке облигаций. В других секторах нерезиденты не участвовали». – пояснила директор департамента информации и статистики АО «Казахстанская фондовая биржа» Зауре Есимова.

Также, по ее словам, индекс KASE, представленный акциями семи наименований, продолжил рост третий месяц подряд, обновив тем самым максимальные значения за более чем 9 лет.

Нурбанк зафиксировал существенный рост прибыли в 2017 году

«По итогам января индекс KASE вырос на 7,7% до 2 329,23 пунктов. Лидером роста бумаг индекса стали акции АО «Народный банк Казахстана». Они увеличились в цене на 26%. Лидер падения акции АО "Кселл", которые подешевели на 7%. Это снижение стало объясняется возвращением цены к исходным значениям после всплеска спроса, который не был закреплен какими-либо фундаментальными факторами», - объяснила спикер.

Ранее сообщалось, что на Казахстанской фондовой бирже незначительно вырос объем торгов рублем. Так, согласно официальной информации, этот показатель вырос на 13,8%, до 586,8 млн единиц валюты.