Названы компании, акции которых будут размещены на бирже МФЦА

Первое размещение на бирже МФЦА начнется в сентябре – октябре текущего года. Скорее всего это будет одна из трех компаний – среди них называют Казахтелеком, КазАтомПром и Эйр Астана, сказал на пресс-конференции на площадке Форума глобальных финансов управляющий Международного финансового центра «Астана» Кайрат Келимбетов.

Он также сообщил, что на платформе МФЦА планируется размещение министерством финансов суверенных облигации и облигации минфина в тенге. Ожидается, что до конца года также будет осуществлен выпуск исламских суверенных облигаций.

«Это первоначальные сделки, которые планируем мы на бирже МФЦА. Мы также думаем, что поэтапно будет присоединятся соответствующими размещениями и выходить на IPO и компании нашего частного сектора. Параллельно мы работаем с регионом. Когда мы говорим регион, мы подразумеваем регион Центральной Азии, ЕАЭС, в рамках инициативы – «Один пояс – один путь».

Позже, отвечая на вопросы журналистов, Кайрат Келимбетов сообщил, что планируется размещение исламских облигаций в объеме $300 млн и больше.

«Мы сейчас разрабатываем полную линейку исламской финансовой индустрии. У нас сейчас совместно с Исламским банком развития в рамках нашей конференции было подписано соглашение о предоставлении гранта со стороны группы ИБР. В документе полностью прописана вся экосистема, то есть это не только предоставление банковских институтов, но и страховых. Все это законодательно будет подготовлено до 1 сентября этого года», - резюмировал управляющий МФЦА.

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Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН