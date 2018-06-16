НБ восстановил действие лицензии СК Kompetenz

Национальный банк Казахстана восстановил действие лицензии СК Kompetenz по классу добровольного страхования гражданско-правовой ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в ответе на официальный запрос «Къ».

«Основанием для приостановления действия лицензии (...) явилось несоблюдение требований пруденциальных нормативов, установленных законодательством Республики Казахстан. (...) По состоянию на 01.05.2018г. АО «СК «Kompetenz» нарушение требований пруденциальных нормативов устранено, действие лицензии АО «СК «Kompetenz» возобновлено», - рассказали подробности представители надзорного органа.

За I квартал этого года сбор премий на рынке обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств увеличился на 30,3%. Всего здесь было собрано премий на сумму 14,4 млрд тенге.

«Мы считаем, цифры по премиям за первый квартал довольно оптимистичны и в целом по рынку есть хорошая динамика по сравнению с предыдущим 2018. Для компании Kompetenz первый квартал стал очень успешным, ведь по его итогам мы заняли 8 место по объему сборов в секторе общего страхования, всего было собрано 3 093 521 тыс. тенге, что больше на 56,9%, чем за первый квартал 2017 года. Мы стали лидерами по объему собранных премий по страхованию грузов с долей 22,3% от общего объема премий по данному виду страхования. Также существенно приросли по другим видам», - рассказала о ситуации в компании председатель правления СК Kompetenz Аида Айдарханова.

IoT World Summit Eurasia: как блокчейн «переламывает» финансовые системы

Напомним, в середине I квартала у компании была приостановлена лицензия по одному из 21 классов страхования.

«Нам бы хотелось поблагодарить наших клиентов за то, что были с нами, мы уверены, что успешное завершение первого квартала стало возможно только благодаря доверию наших клиентов и слаженной, профессиональной работе команды компании Kompetenz. Все это время мы постоянно слышали многочисленные слова поддержки от наших клиентов и партнеров, а наша команда изо дня в день активно работала над усовершенствованием и автоматизацией бизнес-процессов в части улучшения сервиса», - заключила спикер.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Казахстана восстановил действие лицензии по обязательным видам страхования СК НСК.