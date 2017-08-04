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НБ РК представил подборку нарушений, выявленных во 2 квартале 2017 года в действиях БВУ

04.08.2017 10:08   1381   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

Национальный Банк Республики Казахстан представил подборку нарушений, выявленных во 2 квартале 2017 года в действиях банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, по итогам рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг.

НБРК по итогам 2 квартала 2017 года проведен мониторинг и анализ наиболее часто допускаемых банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций нарушений прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.

По результатам проведенного анализа установлено, что в отчетном периоде были допущены нарушения:

- сроков представления информации по запросу заемщику в период обслуживания договора банковского займа;

- сроков/полноты и достоверности, предоставляемой банками информации в кредитное бюро в соответствии с требованием  Закона о ПКБ;

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- выразившиеся в несоблюдении банком ограничений при исполнении платежных требований в пределах 50% от суммы денег, находящихся на банковском счете заемщика;

- выразившиеся в невыполнении банком обязанности по указанию ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении при распространении информации о величинах вознаграждения по вкладам;

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- выразившиеся во взимании банком комиссий, не связанных с оказанием банковских услуг;

 - выразившиеся в непредставлении, а равно несвоевременном представлении банками запрошенных Национальным Банком документов и пояснений в рамках документальных проверок.

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Так, в отчетном периоде по итогам выявленных нарушений в отношении:

- 12 банков и 1 организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций,  применено 26 ограниченных мер воздействия, в том числе 17 письменных предписаний и 9 письменных предупреждений.

В целях недопущения нарушения законных прав и интересов как существующих, так и потенциальных клиентов банков Национальный Банк разъясняет следующее.

1. Касательно представления банком информации по запросу заемщика

В период обслуживания договора банковского займа банк по запросу клиента (заемщика) или залогодателя (с соблюдением требований к разглашению банковской тайны, предусмотренных Законом о банках) в течение трех рабочих дней со дня получения запроса предоставляет ему в письменной форме сведения о (об):

1) сумме денег, выплаченных банку;

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2) размере просроченной задолженности (при наличии);

3) остатке долга;

4) размерах и сроках очередных платежей;

5) лимите кредитования (при наличии).

В случае, если это предусмотрено договором банковского займа, данная информация представляется банком на периодичной основе способом, предусмотренным договором банковского займа.

По заявлению клиента банк в срок не более трех рабочих дней безвозмездно в письменной форме предоставляет:

- не чаще одного раза в месяц информацию о распределении поступающих денег клиента (заемщика) в счет погашения задолженности по договору банковского займа;

- сведения о размере  причитающейся к возврату суммы при частичном или полном досрочном возврате займа.

Все вышеперечисленные сведения предоставляются с указанием суммы основного долга, вознаграждения, комиссии, неустойки и иных видов штрафных санкций, а также других подлежащих уплате сумм.

2. Касательно представления банком информации в кредитные бюро

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Закона о ПКБ поставщики информации, к которым относятся банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, микрофинансовые организации, коллекторские агентства, а также указанные в подпунктах  2) , 4) пункта 1 статьи 18 Закона о ПКБ, обязаны помимо прочего:

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     - получить согласие субъекта кредитной истории на представление сведений о нем в кредитные бюро;

      - предоставлять информацию в кредитные бюро на условиях, в объеме и порядке, определенных Законом о ПКБ и договором о предоставлении информации;

     - вносить корректировки в информацию, переданную в кредитные бюро, по требованию субъекта кредитной истории;

     - предоставлять информацию в кредитные бюро, с которым заключен договор о предоставлении информации, в точном соответствии с имеющимися сведениями о субъекте кредитной истории;

     -  информировать кредитное бюро в течение 15 рабочих дней с даты изменения или получения любых данных в отношении субъекта кредитной истории в порядке, определенном договором о предоставлении информации.

     Нарушение законодательства Республики Казахстан о кредитных бюро и формировании кредитных историй влечет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан. 

3. Касательно обязанности банков соблюдать ограничение при исполнении платежных требований в пределах 50% от суммы денег, находящихся на банковском счете заемщика

С 1 января 2017 года введена в действие законодательная норма, ограничивающая взыскание задолженности со счета заемщика-физического лица в пределах 50% от суммы денег, находящихся на его банковском счете, и (или) от каждой суммы денег, поступающей в последующем на его банковский счет.

Данная норма обеспечивает сохранение должнику 50% от суммы денег, поступающих на его счет.

С 1 января 2017 года банки не вправе при исполнении платежных требований  взыскивать со счета заемщика - физического лица сумму, превышающую  50% от суммы денег, которые находятся на банковском счете заемщика.

Указанное ограничение не распространяется на деньги, находящиеся на сберегательном счете заемщика - физического лица.

4. Касательно обязанности банков раскрывать ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальную стоимость, далее – ГЭСВ) при распространении информации о величинах вознаграждения по вкладам

Для обеспечения потребителей финансовых услуг возможностью сравнивать реальную стоимость и выгодность вклада с 2007 года на законодательном уровне введена обязанность банков раскрывать клиентам универсальный показатель ГЭСВ, рассчитываемый по установленной уполномоченным органом формуле.

ГЭСВ показывает вкладчику, сколько в зависимости от периодичности выплаты и условий начисления вознаграждения вкладчик может заработать при размещении вклада.

В соответствии с Правилами  банки указывают ГЭСВ:

1) при распространении информации о величинах вознаграждения по услугам, в том числе ее публикации (рекламные буклеты, придорожные билборды, стенды, листовки, информация, передаваемая через средства массовой информации, Интернет-ресурсы, электронной почтой, по телефону, при устном консультировании клиентов);

2) в договорах о предоставлении услуг, заключаемых с клиентами.

Невыполнение банками обязанности по указанию ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении в договорах, заключаемых с клиентами, а также при распространении информации о величинах вознаграждения по вкладам, в том числе ее публикации, влечет административную ответственность.

5. Касательно взимания банками комиссий за операции, не связанные с оказанием банковских услуг

Согласно статье 39 Закона о банках, ставки вознаграждения и комиссии, а также тарифы за оказание банковских услуг устанавливаются банками самостоятельно с учетом ограничений, установленных законами Республики Казахстан.

К  банковским услугам, согласно Правилам предоставления банковских услуг, отнесены банковские и иные операции, предусмотренные статьей 30 Закона о банках.

В соответствии со статьей 39 Закона о банках банки обязаны в договорах банковского займа указывать полный перечень комиссий и иных платежей, а также их размеры, подлежащие взиманию в связи с выдачей и обслуживанием займа, и не вправе в одностороннем порядке вводить новые виды комиссий и иных платежей в рамках заключенного договора.

Таким образом, банк вправе взимать комиссии и тарифы только за услуги, относящиеся к банковским операциям и предусмотренные договором банковского займа.

Обращаем внимание заемщиков на то, что ведение ссудного счета не относится к банковской операции, поскольку ссудный счет не является банковским и является компонентом балансового счета.

Отмечаем, что с 1 июля 2016 года действует исчерпывающий перечень комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа и микрокредита, выданных физическому лицу, учитываемых при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения, который действует в отношении банковских займов и микрокредитов, выданных (выдаваемых) физическому лицу и не связанных с осуществлением физическим лицом предпринимательской деятельности.

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