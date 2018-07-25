Нерегулируемые Нацбанком БВУ предпринимают попытки по выселению ипотечников

Национальному Банку потребуется помощь правоохранительных органов для воздействия на БВУ, у которых нет лицензии Нацбанка, так как в существующем положении финрегулятор значительно ограничен в полномочиях.

«У нас сложная ситуация с «АФ Ипотека»,«Астана Инвест Менеджмент» и «БТА Банк» - это три компании, у которых отсутствуют лицензии национального банка. У нас есть проблемы сними – эти компании очень плохо, или не старательно начинают реализовывать наши программы и вникать в нужды населения. Большинство банков свои обязательства выполняют. Еще сложная ситуация с «Банком Астана», вы ситуацию знаете. Здесь нам как раз и понадобится помощь правоохранительных органов, потому что полномочия Национального Банка в воздействии на те организации, лицензии которых приостановлены, они серьезно ограничены», - отметил Александр Терентьев.

Волнение людей связаны с попытками определенных банков выселить должников-ипотечников из жилья.

«Я знаю, почему люди возбуждены – «АФ Ипотека», «Астана Ипотека», «БТА», которые не регулируются Нацбанком, предпринимают серьезные попытки по выселению наших граждан. Но мы с ними сражаемся, различные переговоры вепдем. Были вопросы к «Kaspibank», но в настоящее время он свою работу активизировал – были проблемы по заключению соглашений по валютным займам, но вопрос урегулирован. Позиция руководства «Kaspibank» изменилась, договор заключили, и они начинают активно в программе по валютным заемщикам участвовать», - рассказал сотрудник Нацбанка.

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Терентьев напомнил, что Нацбанк готов помогать лишь тем, кто готов выполнять финансовые обязательства.

«Когда мы только начинали запускать все эти программы, то пришли к одному выводу для себя – тот заемщик у которого есть желание платить, который готов платить, мы готовы помогать. У нас есть пенсионеры – они к слову самые добросовестные заемщики, они умеют вести бюджет и платят. Из многих людей которые стоят (собравшиеся на митинг) у них ежемесячный платеж по нашей просьбе составляет 5-15 тыс. тенге, исходя из их реальных возможностей. Те заемщики, которые готовы предпринимать усилия по выплате своих обязательств, потому что в конечном итоге это нам с вами депозиты, которые мы в банке разместили и невозвращение кредитов – ущерб по размещенным депозитам», - уверен спикер.

Для отказа человеку на участие в программе рефинансирования не так много причин – либо сумма займа превышает 36 млн тенге, либо жилье не является единственным.

«Нельзя просто так отказать человеку и не впустить его в программу рефинансирования – в каждом регионе созданы комиссии. Заемщик, которому могут отказать – значит он не соответствует критериям программы. Наша основная задача – сохранить единственное жилье. Это важно. А сохранять тем, у которых 2, 3, 4 жилья – мы не планировали и не планируем это делать. Были ограничения по квадратуре и сумме, но мы их, особенно для многодетных семей, убрали. Особенно в южном регионе люди, используя собственные руки и материалы, строили дома большей квадратуры (чем предусматривалось), но сумма долга у них маленькая. Основное несоответствие – наличие другого жилья, либо очень большая сумма займа. По программе мы помогаем заемщикам, имеющим единственное жилье и сумму займа не более 36 млн тенге ($200 тыс. на 2015 год – примерно 80% займов поедают под этот критерий)», - пояснил сотрудник Нацбанка.

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Еще одна причина для отказа – нежелание платить по кредитным обязательствам.

«Бывают случаи, что заемщик с первого дня займа в течение 20 лет не платил. Как это оценивать? Может что-то случилось в семье, трагедия. Не знаю, не буду говорить. Но банк понимает, что данный человек и первоначально не имел желания платить. Такому заемщику могут отказать в рефинансировании. Но мы приняли такое решение: если человек пришел в комиссию и банк ему неправомерно отказал, то решение принимается на комиссии об обязательном рефинансировании заемщика. Сейчас решение комиссии в областном центре является обязательным для исполнения БВУ. Есть проблемы, скрывать не буду. Есть отельные случаи, когда мы помочь не можем. Иногда ситуация настолько затянулась, что разобраться в этом круговороте невозможно – часть заемщиков пришли, у которых по несколько квартир, говорят, что это не их, что они покупали их для брата, свата, сестры… Мы обратились в прокуратуру, чтобы вместе доказать, что эти несколько квартир не принадлежит заемщику, а принадлежит брату и свату – мы проиграли все суды», - отметил он.

Терентьев рассказал, что бывают еще случаи, когда заемщики требуют для себя списания (ипотечного займа).

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«То есть просто взять, и подарить им. И то, что они до конца не рассчитались за имущество, которое покупали – их мало волнует. Требуют различные дисконты. Безусловно, помогать гражданам, у которых несколько квартир, у нас нет возможности и мы считаем это не правильным. Есть излишнее имущество – продавайте, гасите долги и живите в своей квартире. У нас выбор или сохранить женщине однокомнатную квартиру или сохранить какие-то коттеджи», - делится спикер.

Не всегда митингующие заемщики предоставляют достоверную информацию по собственным займам.

«Есть особенность каждого заемщика, не хочу переходить на личности. Предлагаю каждому заемщику, пусть он дает согласие нам с вами на раскрытие банковской тайны, и мы с вами в узком кругу по каждому заемщику начнем пробегать, и вы столкнетесь с тем, что ту информацию, которую люди пытаются донести – она не соответствует действительности», - заключил он.

Фото: Офелия ЖАКАЕВА