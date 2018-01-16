Новость из Китая обвалила крипторынок на $125 млрд

Сегодня курс биткоина на бирже Bitfinex упал на 20%, до $10891. Капитализация криптовалютного рынка обрушилась на $125 млрд и дошла до $682,8 млрд, капитализация биткоина упала на $43 млрд, до $192,3 млрд.

В минусе торгуются все криптовалюты из топ-10: Ethereum подешевел на 14,7%, до $1090, Bitcoin Cash – на 17,08%, до $2438, Litecoin – на 14,3%, до $197,96. Неподтвержденные транзакции в сети биткоин увеличились до $171993.

На момент написания материала (20:44 по времени Астаны) стоимость биткона составляет $11833. Криптовалюта упала в цене на $2438 или на 17,08%.

Основной причиной обрушения, как отмечают аналитики Альпари, стала новость об усилении регулирования со стороны китайских и корейских властей. Информационное агентство Bloomberg заявило, что власти Китая хотят заблокировать онлайн-платформы и мобильные приложения для торговли криптовалютами.

По состоянию на 15:00 (GMT+3) за 1 BTC дают $12050. Цена отскочила на 10,6%.

Как сообщается, инвесторы и трейдеры скупили подешевевший биткоин, чтобы на отскоке заработать быстрые деньги надеясь, что власти Китая также смягчат свой тон в отношении бирж, представляющих услуги по трейдингу. Но правительство Поднебесной намерено заблокировать не только доступ к отечественным биржам, но и оффшорным платформам, которые обеспечивают централизованную торговлю.

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