Новые требования к обменникам: кто выживет на рынке?

Карагандинские предприниматели пожаловались на новые требования к уставному капиталу обменных пунктов. Однако, перед принятием эти изменения Нацбанк обсуждал с участниками отрасли, об этом рассказали представители алматинского обменного рынка. Бизнесмены считают, что требования к размеру оборотного капитала являются адекватными. По их словам, это позволит оставить на рынке только те компании, которые работают по реальному курсу и действительно могут обслуживать население.

Представители обменных пунктов в Карагандинской области пожаловались на угрозу закрытия из-за постановления Национального банка РК (НБ РК) по минимальному размеру уставного капитала.

Согласно постановлению НБ РК минимальный размер уставного капитала составляет 30 млн тенге для каждого обменного пункта с местом нахождения в городах Астана и Алматы, 20 млн тенге для каждого обменного пункта с местом нахождения в административных центрах областей, 10 млн тенге для каждого обменного пункта с иным местом нахождения. С 2010 года уставной капитал для обменных пунктов был на уровне 5 млн тенге.

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Карагандинских предпринимателей не устраивет такая норма, поскольку для некоторых обменных пунктов сумма в 10 млн превышает ежедневный оборот и такие деньги будут «лежать мертвым грузом».

Сообщается, что представители Казахстанской ассоциации предпринимателей и сервисных услуг подготовили обращение к главе государства. «Наша просьба — чтобы снизили, пересмотрели пороговое значение уставного капитала, а также предоставили отсрочку. Возможны последствия, валюта может подорожать», - отметил президент Казахстанской ассоциации предпринимателей и сервисных услуг Ермек Абильдин.

Нацбанк не «давит»

Председатель Ассоциации обменных пунктов Арчин Галимбаев рассказал, что вопрос по размеру уставного капитала не был новостью и обсуждался с регулятором в течении года. Первоначально было предложение сделать повышение до 30 млн для всех обменных пунктов, после сумма была уменьшена по территориальному принципу.

«Насколько я знаю, обменные пункты в Караганде подписали жалобу о том, что их «выдавливают», но, наверно, это нужно было делать в процессе обсуждения в течении года», - отмечает он. По его словам, при обсуждении с карагандинскими коллегами выяснилось, что они вовсе не знали о таких поправках и в известность их никто не ставил.

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«Этот законопроект висит на сайте Нацбанка уже год. То есть год мы обсуждаем текущую ситуацию с Нацбанком, с Комитетом государственных доходов министерства финансов и другими организациями», - рассказал спикер.

Он подчеркнул, что все изменения были согласованы с участниками рынка. «Никакой паники или давления со стороны Нацбанка нет, все это было согласовано. Ни о каком выдавливании с рынка речи нет»,

«Надо же платить налоги. А вот эти обменники, которые с небольшим уставным капиталом, они практически прибыли не показывают, а прибыль должна быть, потому что надо платить зарплату кассирам, надо платить за аренду помещения, платить налоги и много других расходников. А они показывают нулевую прибыль. Зачем нужны такие обменнники? Если прибыли нет, что сидеть? Пусть закрываются», - считает один из представителей рынка.

Не надо мелочиться

По мнению представителей обменных пунктов Алматы, принятые требования являются рыночными и не повлияют на деятельность тех обменных пунктов, которые работают добросовестно.

«30 миллионов, которые предлагает сделать Нацбанк - это вполне нормальная сумма для обменного пункта, которая позволяет ему нормально функционировать. Если в обменном пункте меньше денег, то он не может в полной мере удовлетворить потребности клиентов. Помимо долларов есть еще евро, российский рубль…», - говорит председатель Ассоциации обменных пунктов Арчин Галимбаев.

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Участники рынка отмечают, что на рынке присутствует много компаний с небольшим капиталом от 5 до 10 млн, которые фактически мешают адекватной конкуренции рынка. Большинство обменников, которые ежедневно работали с небольшими суммами, не могли удовлетворить требованиям не только рынка, но и населения. Поскольку не каждый обменник смог бы обслужить клиента с $10 тыс, что, по мнению участников рынка, на сегодняшний день довольно скромная сумма.

«Во-первых, с такими дорогими валютами, с 10 миллионами на рынке делать нечего. Обменники с маленькой кассой занимаются ерундой, те, кто хочет работать, найдет эти деньги», - заявляет один из представителей рынка.

Г-н Галимбаев подчеркивает, что необходимо учитывать дифференциацию по уставному капиталу. Помимо названного административно-территориального деления, было также введено понятие специальных зон, к которым относятся аэропорты, автовокзалы, железнодорожные вокзалы и т.д. Для спецзон оборотный капитал установлен на уровне около 1 млн тенге. «Там необходимости держать сумму как для Алматы в 30 миллионов нет. Там люди обменивают суммы гораздо меньше и для них сделали так называемую спецзону», - пояснил он.

К слову, гораздо более «опасными» для обменников могут стать нормы по фиксированному налогу, финальное решение по которым еще не принято маслихатом. По предварительным данным до заключительного решения обменники должны будут оплачивать налог в размере 30 МРП.