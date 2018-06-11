Новый Курс: Amazon, LVMH Moët Hennessy, Netflix и Electrocore

В новом выпуске программы "Новый Курс" - новости Amazon, LVMH Moët Hennessy, Netflix и Electrocore.

Крупнейший интернет-ретейлер Amazon продемонстрировал возможности системы распознавания лиц. Amazon представила облачную технологию Rekognition Video — система распознает лица с помощью искусственного интеллекта.

Уже сегодня доход от облачного подразделения составляет около 11% от общего дохода компании. Рыночная доля облачных сервисов компании достигла 33%, что вдвое больше доли его ближайшего конкурента Microsoft Corp. По данным Goldman Sachs, акции Amazon, наряду с Google и Apple, входят в десятку наиболее популярных активов у инвесторов. Капитализация компании $770 млрд, одна акция торгуется в районе $1 600.

По итогам первого квартала LVMH добился роста выручки на 13% и зарегистрировала доход в размере €10,9 млрд за первый квартал 2018 года И, кстати, этот результат оказался значительно выше ожиданий аналитиков, изначально прогнозировался рост выручки на 8,5%.

Барак и Мишель Обама создали подюсерскую компанию под названием Higher Ground Productions, которая будет заниматься созданием для Netflix сериалов, документальных и художественных фильмов. За последний месяц акции компании Netflix выросли на 12 процентов, а сначала года на 74. В недавнем квартальном отчете компания показала рост числа подписчиков более, чем на 7 млн, при этом большая часть живет за пределами США. Сегодня у Netflix около 125 млн подписчиков, капитализация компании с начала года повысилась на 60% при росте S&P500 на 0,16%.

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Американская компания Electrocore подала заявку на IPO. Бренд разрабатывает технологию лечения мигрени. Electrocore создала компактный прибор GammaCore для домашнего использования. В феврале компания получила одобрение FDA, агентства Министерства здравоохранения США, и планирует привлечь на IPO средства для запуска массовых продаж и расширения сферы применения своей разработки. Для размещения простых акций компания Electrocore выбрала биржу NASDAQ, где намерена привлечь $74 млн долларов.