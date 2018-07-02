Новый Курс: Как купить акции Adobe Systems

Для создания программы "Новый Курс" ипользуются продукты компании Adobe Systems. Акции Adobe Systems за 32 года выросли на 115 тысяч процентов. Ценные бумаги компания разместила на технологической бирже NASDAQ. 1000 акций Adobe стоили 220 долларов. Сегодня тысяча обернулась бы четвертью миллиона.

За год ценные бумаги одного из главных лидеров на рынке софта выросли на 80%. Ведущие аналитические агентства присвоили акциям компании рекомендацию покупать. Adobe Systems, ведущий разработчик программного обеспечения и яркий пример инноваций, которые прочно вошли в нашу жизнь.