Новый Курс: Как купить акции Autodesk?

Почти вся современная архитектура, что нас окружает, спроектирована и разработана с помощью продуктов Autodesk. Autodesk — это крупнейший в мире поставщик программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства, машиностроения, рынка медиаразвлечений, визуализации инженерных и архитектурных проектов.

Компания выпускает и поддерживает более 60 программных продуктов на 20 языках в 160 странах мира. В 1985 году Autodesk провел первичное публичное размещение акций на бирже NASDAQ, до этого никто из разработчиков систем автоматизированного проектирования не проводил IPO. Следующие два года после IPO Autodesk называли самой быстро растущей компанией США. Этого звания удостаивались многие, но дважды подряд — только Autodesk. Компания разместила более полутора миллионов акций по цене $11 за штуку. Тогда же, весной 1985-го, Autodesk стал лидером по количеству проданных пакетных предложений систем автоматизированного проектирования, компании удалось реализовать 17 000 тыс. копий.

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