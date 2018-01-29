Новый Курс: Как купить облигации?

В новом выпуске "Новый курс" о том, как купить облигации, насколько они прибыльны и чем отличаются от акций и депозитов.

Облигация — это ценная бумага, дающая право ее владельцу на получение заранее известного дохода в будущем в виде выплат по купону и полное погашение в конце срока по номиналу.

Облигации выпускает эмитент с целью привлечения денежных средств. Дополнительный капитал компаниям необходим для развития бизнеса. Кредит в банке - это высокие ставки, что не всегда выгодно Эмиссия или размещение бумаг на фондовом рынке решает основную проблему – дополнительные средства под более низкий процент. С помощью облигаций компания берет в долг у инвесторов деньги.