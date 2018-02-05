Новый Курс: Как заработать на IPO

В новом выпуске «Новый курс» о том, как купить акции во время IPO и заработать на них.

IPO — это первичное размещение акций компании на фондовом рынке. После проведения IPO ценные бумаги попадают на биржу и находятся в свободном обращении. Теперь любой инвестор может купить для себя определенную долю компании и стать совладельцем.

В ходе IPO компания привлекает капитал путем прямой продажи акций инвесторам. Когда вы приобретаете акции на вторичном рынке, вы покупаете их у другого инвестора, то есть, в ходе IPO, деньги получает сама компания.