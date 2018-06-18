Новый Курс: Кофе и фондовый рынок

Смотрите в новом выпуске программы "Новый Курс" о рынке кофе — одном из самых стабильных среди товаров повседневного спроса.

Два миллиарда чашек в день. Пока адепты здорового образа жизни спорят о полезности кофейных продуктов, производители зарабатывают миллиарды.

Инвестиции в кофейную индустрию не так популярны, как в другие секторы экономики. Между тем, рынок кофе — один из самых стабильных. Сеть кофеен Starbucks названа пятой по популярности компанией в мире по версии Fortune, а также одной из самых инновационных компаний 2018 года.

В начале мая швейцарская компания Nestlé заявила, что заплатит Starbucks более $7 млрд за право продавать продукцию американской компании вне сети ее кофеен. Что принесет инвесторам Nestlé и Starbucks консолидация двух крупнейших брендов мира?