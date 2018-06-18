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Новый Курс: Кофе и фондовый рынок

18.06.2018 09:55   741   0

Смотрите в новом выпуске программы "Новый Курс" о рынке кофе — одном из самых стабильных среди товаров повседневного спроса.

Два миллиарда чашек в день. Пока адепты здорового образа жизни спорят о полезности кофейных продуктов, производители зарабатывают миллиарды.

Инвестиции в кофейную индустрию не так популярны, как в другие секторы экономики. Между тем, рынок кофе — один из самых стабильных. Сеть кофеен Starbucks названа пятой по популярности компанией в мире по версии Fortune, а также одной из самых инновационных компаний 2018 года.

В начале мая швейцарская компания Nestlé заявила, что заплатит Starbucks более $7 млрд за право продавать продукцию американской компании вне сети ее кофеен. Что принесет инвесторам Nestlé и Starbucks консолидация двух крупнейших брендов мира?

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Вопрос дня
Количество жертв от менингококковой инфекции с каждым днем растет. Однако министерство здравоохранения отказывается вводить в стране карантин. Как Вы думаете, почему?
  • 1. Чтобы не создавать панику в стране

  • 2. Потому что число жертв небольшое

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей

  • 1. Чтобы не создавать панику в стране
    334

  • 2. Потому что число жертв небольшое
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  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие
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  • 4. Потому что не знают, как лечить людей
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Цифра дня
18 261 000
человек
составляет численность населения Казахстана
Цитата дня
Любая профессия становится счастьем, если ты ее любишь. Есть три момента: надо быть организованным, работать и получать радость от своей работы
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
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