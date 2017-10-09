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Новый курс: машины и акции

09.10.2017 13:34   1396   0

Новый выпуск информационого проекта "Новый курс". Тема нового выпуска: машины и акции.

BMW AG — один из старейших автоконцернов мира, который недавно отметил свой вековой юбилей. Это столетняя история, богатая взлетами и падениями. История BMW - это легендарные инженеры и потрясающие машины. BMW планомерно идет в новые сегменты, несмотря на кризис открывает новые заводы.

Акции приносят до 4% дивидендов, это примерно 3.5 евро. Стать акционером компании так же престижно, как купить автомобиль. Одна ценная бумага БМВ стоит 82 евро. Романтика в прошлом, наступило время прагматичного подсчета прибыли.

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Вопрос дня
На Ваш взгляд, что нужно делать, чтобы ситуация с дефицитом топлива в Казахстане не повторялась из года в год?
  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы

  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ
    31

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ
    1

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)
    8

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы
    26

Цифра дня
2
года
беспрерывно продолжается рост цен в Казахстане
Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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