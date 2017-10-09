Новый курс: машины и акции

Новый выпуск информационого проекта "Новый курс". Тема нового выпуска: машины и акции.

BMW AG — один из старейших автоконцернов мира, который недавно отметил свой вековой юбилей. Это столетняя история, богатая взлетами и падениями. История BMW - это легендарные инженеры и потрясающие машины. BMW планомерно идет в новые сегменты, несмотря на кризис открывает новые заводы.

Акции приносят до 4% дивидендов, это примерно 3.5 евро. Стать акционером компании так же престижно, как купить автомобиль. Одна ценная бумага БМВ стоит 82 евро. Романтика в прошлом, наступило время прагматичного подсчета прибыли.