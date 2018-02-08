Нурбанк зафиксировал существенный рост прибыли в 2017 году

Совокупный доход АО "Нурбанк" за январь-декабрь 2017 года вырос в 29 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – с 0,3 млрд тенге до 10,8 млрд тенге, чему свидетельствует консолидированная финансовая отчетность банка на KASE.

В банке рост показателя доходности связывают с эффективной работы финансового учреждения.

"В 2017 году банк продолжил работу по достижению выбранной стратегии развития банка на 2017–2021 гг. В частности, увеличение доли розничного кредитования в кредитном портфеле банка и снижение доли проблемных кредитов в ссудном портфеле. Акцент также был на кредитование клиентов МСБ, реализацию государственных программ кредитования. К слову, в настоящее время, мы работаем по 17 госпрограммам по поддержке МСБ. Кроме того, нам удалось составить достаточно простую и понятную продуктовую линейку для физических лиц, запустить новые продукты и услуги, такие как - рефинансирование, кредит «Образовательный», карточки ИП, Instant, Icard и WEB-карточки, сервис денежных переводов nurpay.kz и многое другое. Рыночные условия по продуктам, работа на РЦБ, работа с проблемными заемщиками, а также взвешенная политика в отношении комиссионных доходов, позволили получить рост положительного финансового результата", - отметили в Нурбанке.

Назван объем вложений нерезидентов в бумаги KASE

При этом активы банка на конец составили 356,4 млрд тенге, что на 6,56% меньше, чем в 2016 году. По словам службы по связям с общественностью банка, снижение активов за 2017 год произошло за счет проделанной работы, направленной на улучшение качества кредитного портфеля и снижения доли проблемных кредитов в ссудном портфеле.

Стоит отметить, что за 2017 год текущие счета и депозиты корпоративных клиентов в Нурбанке уменьшились на 48,4% с 178,52 млрд тенге до 92,1 млрд тенге.

"В отношении снижения депозитного портфеля в 2017 году отметим, что отток средств клиентов юридических лиц произошел вследствие принятия решения рядом корпоративных клиентов, главным образом из квазигосударственного сектора, о размещении свободных средств в крупные банки, входящие в первую десятку БВУ. Вместе с тем, необходимо отметить рост размера обязательств банка по вкладам физических лиц на 19,7%", - прокомментировал банк.