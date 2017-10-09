Нургуль Ертаева исключена из совета директоров Bank RBK

В АО "Bank RBK" произошли изменения в составе совета директоров. Решением внеочередного собрания акционеров от 4 октября из состава главного органа управления исключены пять членов – Фарид Люхудзяев (председатель), Игорь Мажинов, Данияр Туганбай, Николай Радостовец и Нургуль Ертаева.

Также принято решение назначить членами совета директоров Марпу Жакубаеву и Бопатбека Жайназарова. В составе остался Анвар Сайденов.

Напомним, 29 сентября cогласно информационному сообщению банка, Нурхан Нурланов покинул пост заместителя председателя правления АО "Банк "Bank RBK". На занимаемую должность Нурхан Нурланов – сын казахстанского политика Нурлана Нигматулина был избран в августе 2017 года.

В свою очередь, Ирина Степанова советом директоров акционерного общества была избрана на должность члена правления – управляющего директора банка.