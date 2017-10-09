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Нургуль Ертаева исключена из совета директоров Bank RBK

09.10.2017 18:00   730   0

В АО "Bank RBK" произошли изменения в составе совета директоров. Решением внеочередного собрания акционеров от 4 октября из состава главного органа управления исключены пять членов – Фарид Люхудзяев (председатель), Игорь Мажинов, Данияр Туганбай, Николай Радостовец и Нургуль Ертаева.

Также принято решение назначить членами совета директоров Марпу Жакубаеву и Бопатбека Жайназарова. В составе остался Анвар Сайденов. 

Напомним, 29 сентября cогласно информационному сообщению банка, Нурхан Нурланов покинул пост заместителя председателя правления АО "Банк "Bank RBK". На занимаемую должность Нурхан Нурланов – сын казахстанского политика Нурлана Нигматулина был избран в августе 2017 года.

В свою очередь, Ирина Степанова советом директоров акционерного общества была избрана на должность члена правления – управляющего директора банка. 

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Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    34

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    58

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка
    123

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей
    261

Цифра дня
1,2
млрд тенге
составляет задолженность предприятий по заработной плате, по данным министерства труда и социальной защиты РК
Цитата дня
ВВП Алматы в 5 раз больше чем ВВП всего Кыргызстана. ВВП Казахстана больше ВВП Кыргызстана в 8 раз. И валовый продукт Казахстана в доходах в 10 раз больше Кыргызстана. Почему тогда пенсии Казахстана больше в полтора раза, а не в 10 раз?
Алмазбек Атамбаев
президент Кыргызстана
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